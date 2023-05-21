Коваль в составе Шерифа стал чемпионом Молдовы

Клуб «Шериф» из Тирасполя в 21-й раз в своей истории выиграл национальный чемпионат Молдовы.

Золотые медали команда выиграла после победы над «Милсами» (4:0) в очередном матче второго этапа сезона. Вслед за «Шерифом» в таблице финишировал «Петрокуб», отставший на 3 очка.

В составе «Шерифа» чемпионом Молдовы стал украинской голкипер Максим Коваль. Он не был основным вратарем команды в ходе второго этапа сезона. В целом, на счету украинца 5 матчей в чемпионате, из которых три были сухими.