Другие новости21 мая 2023, 13:32 | Обновлено 21 мая 2023, 13:40
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Коваль в составе Шерифа стал чемпионом Молдовы
Украинец помог команде из Тирасполя
21 мая 2023, 13:32 | Обновлено 21 мая 2023, 13:40
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Клуб «Шериф» из Тирасполя в 21-й раз в своей истории выиграл национальный чемпионат Молдовы.
Золотые медали команда выиграла после победы над «Милсами» (4:0) в очередном матче второго этапа сезона. Вслед за «Шерифом» в таблице финишировал «Петрокуб», отставший на 3 очка.
В составе «Шерифа» чемпионом Молдовы стал украинской голкипер Максим Коваль. Он не был основным вратарем команды в ходе второго этапа сезона. В целом, на счету украинца 5 матчей в чемпионате, из которых три были сухими.
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