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  4. Беллингем удостоен большого признания в Германии
Германия
29 мая 2023, 11:59 |
713
0

Беллингем удостоен большого признания в Германии

Англичанин вошел в историю немецкой Бундеслиги

29 мая 2023, 11:59 |
713
0
Беллингем удостоен большого признания в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Немецкая Бундеслига объявила о признании хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема лучшим футболистом сезона 2022/2023 гг..

В завершившемся чемпионате Германии 19-летний Беллингем провел в составе «шмелей» 31 матч, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.

«Боруссия» из Дортмунда, как известно, заняла второе место в итоговой таблице Бундеслиге. При равенстве очков она борьбу за чемпионство проиграла мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям.

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Бундеслига Джуд Беллингем чемпионат Германии по футболу
Источник Официальный сайт Бундеслиги
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