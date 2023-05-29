Беллингем удостоен большого признания в Германии

Немецкая Бундеслига объявила о признании хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема лучшим футболистом сезона 2022/2023 гг..

В завершившемся чемпионате Германии 19-летний Беллингем провел в составе «шмелей» 31 матч, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.

«Боруссия» из Дортмунда, как известно, заняла второе место в итоговой таблице Бундеслиге. При равенстве очков она борьбу за чемпионство проиграла мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям.