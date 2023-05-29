Германия29 мая 2023, 11:59 |
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Беллингем удостоен большого признания в Германии
Англичанин вошел в историю немецкой Бундеслиги
29 мая 2023, 11:59 |
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Немецкая Бундеслига объявила о признании хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема лучшим футболистом сезона 2022/2023 гг..
В завершившемся чемпионате Германии 19-летний Беллингем провел в составе «шмелей» 31 матч, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
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«Боруссия» из Дортмунда, как известно, заняла второе место в итоговой таблице Бундеслиге. При равенстве очков она борьбу за чемпионство проиграла мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям.
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