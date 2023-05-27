Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии

В 2010 году «Бавария», ведомая нидерландским специалистом Луи ван Галом, неожиданно пробилась в финал Лиги чемпионов. Да, наиболее подходящее слово в данном случае – именно «пробилась». Мюнхенцы не особо блистали, в некоторых матчах им откровенно повезло (особенно против «МЮ»). Легенда «Баварии», Франц Беккенбауэр, резюмирую тогда выход своей команды в финал ЛЧ, сказал примерно следующее: «перед началом сезона я бы не поставил и ломаного гроша на то, что «Бавария» выйдет в финал чемпионской Лиги. Но команда невероятным способом посрамила скептиков и уже сотворила подвиг».



Нечто подобное можно сейчас смело адресовать нынешнему поколению «Баварии». На «Серебряную Салатницу» сезона 2022/2023 мюнхенцы не заслуживали. «Дортмунд» заслуживал больше. За тур до финиша чемпионата именно «Боруссия» была первой. Для триумфа ей оставалась самая малость – обыграть дома «Майнц». Но не обыграли. Победив «Кельн» в параллельном матче, «Бавария», вопреки всему, стала чемпионом.

В сезоне 2022/2023 «Дортмунд» очень долго запрягал. Старт Бундеслиги традиционно выиграла «Бавария». Однако внезапно на пятки рекордмайстеру начал наступать «Унион» - дерзкое открытие нынешнего сезона. Причем не только наступать. До 12-го тура именно «Унион» был лидером чемпионата Германии.



Однако на долго берлинского выскочку не хватило. Уже после 13-го тура баварцы снова оказались во главе турнирной таблицы. И были там аж до 25-го игрового дня. Именно после 25-го тура Бундеслиги случилось знаменательное событие для Дортмунда: его «Боруссия» впервые в сезоне взобралась на первое место.



Показательно, что на зимние каникулы команда Терзича ушла на шестом месте, имея отставание от команды Нагельсманна на целых девять пунктов. Да, это не целая вечность, но очень и очень много. Особенно для Бундеслиги. Особенно для тогдашней «Баварии». И тем более особенно для тогдашней «Боруссии» из Дортмунда, которую называли не иначе, как «детский сад».



И вот после 25-го тура в борьбе за золотые награды Бундеслиги начались настоящие качели: лидер менялся пять (!) раз.



Интересно, что уже в следующем туре «Дортмунд» и «Мюнхен» встретились в очном поединке: без шансов для «Боруссии» - 2:4. А после того, как «звезда Юга» в следующем туре обыграла «Фрайбург», казалось, что чемпионская интрига уже мертва. Но по факту она только начиналась.



И в этом месте обязательно нужно сделать небольшую ремарку относительно «Баварии». Точнее, относительно рокировки на ее тренерском мостике. Очень неожиданно – и это мягко говоря – Юлиан Нагельсманн был уволен. Объективных причин для такого решения практически не было. Поговаривали лишь, что все еще молодой тренер потерял контроль над раздевалкой, что его тренировки вдруг стали слишком интенсивными. И даже о том, что виной всему – фрау герра Юлиана.



Как бы то ни было, но Нагельсманн ушел, а на его место пришел Томас Тухель. По всей видимости, это как раз та ситуация, когда на чужом несчастье пытаешься получше устроиться. У бывшего рулевого «Челси», кстати, уволенного из «Стемфорд Бридж» так же странно, как и Нагельсманн из «Баварии», на новом рабочем месте сразу не задалось.



Нового наставника команда приняла насторожено, с недоверием. Тухель вместо косметического ремонта игровой структуры затеял капитальный. И «Бавария» начала пробуксовывать.



28-й тур: мюнхенцы играют дома вничью с «Хоффенхаймом». В следующем туре – еще хуже: проиграли на выезде «Майнцу». В 31-м и 32-м турах вроде бы все стало на свои места: обыграли на выезде «Вердер» и дома разбили «Шальке». Снова опередили «Дортмунд» во главе пелотона, так как «Боруссию» тоже бросало то в жар, то в холод: в 30-м туре поделили очки с «Бохумом».



Определяющим должен был стать предпоследний игровой день. В 33-м туре «Бавария» играла дома с мощным «Лейпцигом». И получила под дых: 1:3. В этот же день «Боруссия» обыграла «Аугсбург» и вернулась на вершину, опережая заклятого соперника на два пункта.



Чемпиона должен был определить последний тур. Для того, чтобы впервые с 2012-го стать лучшей командой Германии, «Дортмунду» было достаточно обыграть в родных стенах «Майнц». И не обращать внимание на Кельн, где «Бавария» гостила у тамошнего клуба.

К сожалению для поклонников «Боруссии», она не обыграла «Майнц»: драматическая ничья 2:2. «Бавария» этим подарком воспользовалась сполна. И вновь стала чемпионом Германии. В одиннадцатый раз подряд.







В данном случае было бы неправильно недооценивать чемпионство «Баварии», ибо Мюнхен снова на коне, снова первый. Но и переоценивать его тоже нельзя. Ведь, по сути, это именно «Дортмунд» потерял то, что у него фактически уже было в кармане. И если нынешний сезон Бундеслиги и памятен чем-то особенным, так это, в первую очередь, молодой командой имени Эдина Терзича.



В первом круге дортмундцы мучительно, почти что «мазохистски» искали себя. Эти метания были настолько шальными, что команда теряла очки на ровном месте. Уступили «Вердеру» 2:3, выигрывая 2:0 до предпоследней минуты основного времени, с таким же счетом уступили «Кельну». Против «Лейпцига» - вообще сдались – 0:3, проиграли без шансов «Униону», «Гладбаху» и «Вольфсбургу». В общем, в первом круге кто угодно демонстрировал чемпионский футбол в Бундеслиге, только не «Дортмунд».



Почему так? Главную причину не нужно искать под слоями пыли. Она на поверхности: травмы ведущих футболистов. Выбыли Ройс, Дауд, Рейна, Кобель, Менье, Аллер, Вольф…



Однако в начале 2023 года Германия увидела абсолютно новый «Дортмунд»: свежий, мощный, энергичный и эмоциональный. Команда отдохнула на «каникулах», вернулись в обойму основные игроки, Терзич поработал над психологической устойчивостью своих подопечных. А еще – над усилением игры команды после перерыва. Особенно Эдину удавалось изменять ход матча удачными и своевременными заменами. В итоге команда преобразилась, начала исправно набирать очки. А главное – она перестала проигрывать на «ровном месте». Да и фарт к ней вернулся.



В общем, то, что «Боруссия» потеряла/растратила в первом круге, во втором к ней вернулось сторицей.



Футболисты воспрянули духом, по-настоящему перезарядили «батарейки». Отличный сезон провел голкипер Кобель, которого уже сейчас называют будущим первым номером «Баварии». Блестяще проявили себя защитники Адееми, Брандт, Зюле, Вольф и Шлоттербек. Нестареющий Хуммельс оставался в обойме, но позицию в основе потерял.



У Терзича преобразился даже списанный было в «архив» Эмре Джан. Не говоря уже об очередной молодости «человека-травмы» Марко Ройса.



«Боруссии» удалось удержаться в ритме после десяти подряд побед во всех турнирах. Да, ее, как и «Баварию», порядком лихорадило на финишной прямой, но не будем забывать, что это чемпионат Германии – один из самых интенсивных и изнурительных в мире.



И вот когда уже казалось, что спустя долгих одиннадцать лет «Дортмунд» снова лучший в Германии, «Боруссии» не хватило последнего штриха. Груз ответственности оказался слишком тяжелым. «Желто-черные» «поплыли» в самый неподходящий момент. «Майнц», команда, в которой впервые на полный голос заявил о себе нынешний наставник «Баварии» и он же бывший наставник «Дортмунда», сделал королевский подарок именно Мюнхену.



Терзич и его команда не справились с «госэкзаменом». Первое за одиннадцать лет «золото» Бундеслиги для «Дортмунда» не состоялось.