Эксперт заявил о предстоящем уходе Тухеля из Баварии
С неожиданным заявлением выступил Хаманн
Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн, которые работает экспертом на немецком телевидении, высказал предположение о том, что наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель буквально в ближайшие часы подаст в отставку.
«Когда вы видите такое отношение к людям, вы должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе? Думаю, что нельзя исключать, что Тухель тоже скоро уйдет. Но сделает это по собственному желанию», – заявил Хаманн.
Слова Хаманна подтвердил его коллега Эрик Майер. Более того, он заявил, что отставку Тухеля стоит ожидать уже сегодня, в понедельник, 29 мая.
Как известно, сразу по завершении сезона в чемпионате Германии из «Баварии» были уволены менеджеры Хасан Салихамиджич и Оливер Кан.
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Барселони Левандовскі. Основна роль у цому належала Саліхаміджичу. Потім останній вже разом з Каном спровадили Нагельсманна. На днях обоє токсичні чиновники позбулись своїх посад. Тепер Тухель, встигнувши заявити про якісь політичні причини.
Чи не є це способом здешевити клуб для якогось могутнього нового власника?