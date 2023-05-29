Эксперт заявил о предстоящем уходе Тухеля из Баварии

Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн, которые работает экспертом на немецком телевидении, высказал предположение о том, что наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель буквально в ближайшие часы подаст в отставку.

«Когда вы видите такое отношение к людям, вы должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе? Думаю, что нельзя исключать, что Тухель тоже скоро уйдет. Но сделает это по собственному желанию», – заявил Хаманн.

Слова Хаманна подтвердил его коллега Эрик Майер. Более того, он заявил, что отставку Тухеля стоит ожидать уже сегодня, в понедельник, 29 мая.

Как известно, сразу по завершении сезона в чемпионате Германии из «Баварии» были уволены менеджеры Хасан Салихамиджич и Оливер Кан.