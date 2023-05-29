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Германия
29 мая 2023, 11:40 | Обновлено 29 мая 2023, 11:45
1217
1

Эксперт заявил о предстоящем уходе Тухеля из Баварии

С неожиданным заявлением выступил Хаманн

29 мая 2023, 11:40 | Обновлено 29 мая 2023, 11:45
1217
1
Эксперт заявил о предстоящем уходе Тухеля из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн, которые работает экспертом на немецком телевидении, высказал предположение о том, что наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель буквально в ближайшие часы подаст в отставку.

«Когда вы видите такое отношение к людям, вы должны спросить себя: хотите ли вы работать в этом клубе? Думаю, что нельзя исключать, что Тухель тоже скоро уйдет. Но сделает это по собственному желанию», – заявил Хаманн.

Слова Хаманна подтвердил его коллега Эрик Майер. Более того, он заявил, что отставку Тухеля стоит ожидать уже сегодня, в понедельник, 29 мая.

Как известно, сразу по завершении сезона в чемпионате Германии из «Баварии» были уволены менеджеры Хасан Салихамиджич и Оливер Кан.

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Томас Тухель Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Daily Mail
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luceorius
 Вперше про негаразди у ставленні до людей у Баварії заявляв ще перед відходом до 
Барселони Левандовскі. Основна роль у цому належала Саліхаміджичу. Потім останній вже разом з Каном спровадили Нагельсманна. На днях обоє токсичні чиновники позбулись своїх посад. Тепер Тухель, встигнувши заявити про якісь політичні причини.
Чи не є це способом здешевити клуб для якогось могутнього нового власника?
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