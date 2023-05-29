Известны финансовые запросы Луиса Энрике к Наполи
Неаполитанцы ведут переговоры с испанским специалистом
Экс-наставник испанской «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике намерен получать за работу во главе итальянского «Наполи» не менее 8 млн евро в год.
Свои требования 53-летний испанец уже озвучил руководству «Наполи» во время переговоров о возможном сотрудничестве.
Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов пойти на такие серьезные траты и сделать исключение для Луиса Энрике.
Напомним, Луис Энрике после чемпионата мира 2022 года оставил пост главного тренера сборной Испании и с тех пор находится без работы.
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