Известны финансовые запросы Луиса Энрике к Наполи

Экс-наставник испанской «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике намерен получать за работу во главе итальянского «Наполи» не менее 8 млн евро в год.

Свои требования 53-летний испанец уже озвучил руководству «Наполи» во время переговоров о возможном сотрудничестве.

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов пойти на такие серьезные траты и сделать исключение для Луиса Энрике.

Напомним, Луис Энрике после чемпионата мира 2022 года оставил пост главного тренера сборной Испании и с тех пор находится без работы.