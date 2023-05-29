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Италия
29 мая 2023, 11:01 | Обновлено 29 мая 2023, 11:07
566
1

Известны финансовые запросы Луиса Энрике к Наполи

Неаполитанцы ведут переговоры с испанским специалистом

29 мая 2023, 11:01 | Обновлено 29 мая 2023, 11:07
566
1
Известны финансовые запросы Луиса Энрике к Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Экс-наставник испанской «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике намерен получать за работу во главе итальянского «Наполи» не менее 8 млн евро в год.

Свои требования 53-летний испанец уже озвучил руководству «Наполи» во время переговоров о возможном сотрудничестве.

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов пойти на такие серьезные траты и сделать исключение для Луиса Энрике.

Напомним, Луис Энрике после чемпионата мира 2022 года оставил пост главного тренера сборной Испании и с тех пор находится без работы.

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Луис Энрике Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Il Mattino
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Комментарии 1
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PUMA
Как то многовато 8 лямов. Он клубы 6 лет не тренировал.Да и в Италии с Ромой у него ничего толкового не получилось
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