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Германия
29 мая 2023, 10:42 |
2126
1

Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками

«Шмели» хотят изменений в составе

29 мая 2023, 10:42 |
2126
1
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с пятью футболистами, чьи контракты с клубом завершились по окончании сезона-2022/2023.

Команда попрощалась с защитниками Рафаэлом Геррейру и Феликсом Пасслаком, полузащитником Махмудом Даудом, нападающим Антони Модестом и вратарем Лукой Унбехауном.

На церемонии прощания с уходящими игроками полузащитник «шмелей» Марко Ройс вручил им прощальные подарки.

На данный момент известно, что свой новый клуб знает лишь Пасслак. Он продолжит карьеру в «Бохуме».

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Боруссия Дортмунд Рафаэл Геррейру Феликс Пасслак Махмуд Дауд Антони Модест Лука Унбехаун
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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rozalievka
надо было так обосраться. в последнем матче..
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