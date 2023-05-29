Германия29 мая 2023, 10:42 |
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Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
«Шмели» хотят изменений в составе
29 мая 2023, 10:42 |
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Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с пятью футболистами, чьи контракты с клубом завершились по окончании сезона-2022/2023.
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Команда попрощалась с защитниками Рафаэлом Геррейру и Феликсом Пасслаком, полузащитником Махмудом Даудом, нападающим Антони Модестом и вратарем Лукой Унбехауном.
На церемонии прощания с уходящими игроками полузащитник «шмелей» Марко Ройс вручил им прощальные подарки.
На данный момент известно, что свой новый клуб знает лишь Пасслак. Он продолжит карьеру в «Бохуме».
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надо было так обосраться. в последнем матче..
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