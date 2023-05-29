Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками

Дортмундская «Боруссия» объявила о расставании с пятью футболистами, чьи контракты с клубом завершились по окончании сезона-2022/2023.

Команда попрощалась с защитниками Рафаэлом Геррейру и Феликсом Пасслаком, полузащитником Махмудом Даудом, нападающим Антони Модестом и вратарем Лукой Унбехауном.

На церемонии прощания с уходящими игроками полузащитник «шмелей» Марко Ройс вручил им прощальные подарки.

На данный момент известно, что свой новый клуб знает лишь Пасслак. Он продолжит карьеру в «Бохуме».