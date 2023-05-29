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Украина. Вторая лига
29 мая 2023, 10:23 | Обновлено 29 мая 2023, 10:41
960
2

Руководит и забивает. Лучшим голеадором Второй лиги стал президент клуба

Ударно потрудился Артур Загорулько из винницкой «Нивы»

29 мая 2023, 10:23 | Обновлено 29 мая 2023, 10:41
960
2
Руководит и забивает. Лучшим голеадором Второй лиги стал президент клуба
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

По итогам первенства Украины во Второй лиге сезона-2022/2023 лучшим бомбардиром стал президент и полузащитник винницкой «Нивы» Артур Загорулько. Он завершил кампанию с 14-ю голами в 17 матчах. Пять раз он отличился с пенальти.

Второе место в реестре голеадоров занял хавбек команды «Нива» из Бузовой Иван Сомов. У него 12 голов в 16 матчах, 2 – с пенальти. Топ-3 замкнул форвард «Чайки» Алексей Литовченко – 11 голов в 15 играх, два – с 11-метровой отметки.

Как известно, чемпионом Второй лиги ПФЛ Украины стала «Нива» Бузова. «Хуст» занял второе место и сыграет в переходных матчах с «Мариуполем».

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Вторая лига Украины Нива Винница Артур Загорулько
Источник Sport.ua
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