Руководит и забивает. Лучшим голеадором Второй лиги стал президент клуба
Ударно потрудился Артур Загорулько из винницкой «Нивы»
По итогам первенства Украины во Второй лиге сезона-2022/2023 лучшим бомбардиром стал президент и полузащитник винницкой «Нивы» Артур Загорулько. Он завершил кампанию с 14-ю голами в 17 матчах. Пять раз он отличился с пенальти.
Второе место в реестре голеадоров занял хавбек команды «Нива» из Бузовой Иван Сомов. У него 12 голов в 16 матчах, 2 – с пенальти. Топ-3 замкнул форвард «Чайки» Алексей Литовченко – 11 голов в 15 играх, два – с 11-метровой отметки.
Как известно, чемпионом Второй лиги ПФЛ Украины стала «Нива» Бузова. «Хуст» занял второе место и сыграет в переходных матчах с «Мариуполем».
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