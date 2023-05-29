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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для меня это самое тяжелое чемпионство»
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 09:26 |
461
1

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для меня это самое тяжелое чемпионство»

Полузащитник-ветеран «Шахтера» – о чемпионстве команды в УПЛ

29 мая 2023, 09:26 |
461
1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для меня это самое тяжелое чемпионство»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал завоевание командой чемпионства.

«Я очень доволен. Могу сказать, что для меня это самое тяжелое чемпионство, которое было у меня за эти годы в «Шахтере». Очень переживал и тщательно готовился к этим последним матчам.

Этот матч мы выиграли заслуженно. В начале нашего тяжелого пути никто не верил в нас, но мы показали, что действительно являемся настоящей сильной командой. И мы честно выиграли это чемпионство. Я очень рад и счастлив, и хочу сказать всем большое спасибо.

В течение сезона я учился быть не только игроком, но и старшим братом для партнеров по команде. Это очень нелегко. Иногда я не все делал правильно, но Мистер мне много подсказывал. Я очень много думал, что я должен ребятам сказать, что должен показать, как должен себя вести. Они росли как игроки, а я вырос как старший брат для них.

Я на себе нес очень тяжелое бремя, а когда забили 2 и 3 голы и было понятно, что мы станем чемпионами, я это эмоциональное бремя сбросил.

Такой порыв счастья у меня был, что трудно даже передать. Вы видели, как поднялась вся скамейка. Сегодня на поле было не только 11 футболистов, а все 50. Игроки, запасные, тренеры, технический, медицинский персонал, администраторы. Мы все, как одна семья, потому и завоевали это чемпионство. Вся команда, клуб, болельщики, мы все вместе. Каждый внес свою долю в победу. Сколько трудностей мы преодолели все вместе, поэтому это чемпионство самое тяжелое и самое важное в моей карьере», – признался Степаненко.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Алекс днепр
Качественный чемпионат .За такой и лицо не жаль подставить 
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