Владислав РЫБАК: «Такого не должно быть в футболе»
Голкипер «Днепра-1» – о драке в концовке игры с «Шахтером»
Вратарь «Днепра-1» Владислав Рыбак поделился эмоциями от поражения команды в матче 29-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:3) и прокомментировал драку в конце игры.
«Очень досадный результат. Не смогли показать свою лучшую игру. Все огорчены после такого матча. Но у нас еще одна игра, поэтому мы будем настраиваться, будем преодолевать самих себя. Думаю, на последнюю игру все ребята настроятся соответствующим образом, и мы покажем хороший футбол.
Конечно, это эмоции, которые нужно контролировать. К сожалению, сегодня не выдержали и, можно сказать, сорвались. Всякое бывает, просто было очень напряженно, особенно в конце. Такого не должно быть в футболе, но это произошло», – заявил Рыбак.
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