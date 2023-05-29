Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ

За победу в чемпионате Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» получит примерно 166 млн фунтов.

Сообщает, что в эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию клуба в турнирной таблице, а также доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

166 млн евро – это рекордный размер призовых за победу в АПЛ. По итогам предыдущего сезона «Ман Сити» получил за чемпионство 153 млн фунтов.

Также известно, что 20 клубов Английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона суммарно получат около 2,7 млрд фунтов призовых.