Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
«Горожане» получат невиданные доселе деньги
За победу в чемпионате Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» получит примерно 166 млн фунтов.
Сообщает, что в эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию клуба в турнирной таблице, а также доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.
166 млн евро – это рекордный размер призовых за победу в АПЛ. По итогам предыдущего сезона «Ман Сити» получил за чемпионство 153 млн фунтов.
Также известно, что 20 клубов Английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона суммарно получат около 2,7 млрд фунтов призовых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда проиграла чемпионскую битву
Главный тренер «Днепра-1» ответил на вопросы после матча с «Шахтером»