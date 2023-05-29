Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова.

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Начало поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс» в 15:00 по киевскому времени.

Харьковская команда еще не гарантировала себе участие в УПЛ в следующем сезоне. Да, вылететь напрямую не удастся, но возможен вариант с переходными матчами. Чтобы избежать его за тур до конца и в последний соревновательный день просто отдыхать, нужно взять три очка с «Кривбассом».

«Металлист 1925» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чисто теоретически «Кривбасс» может запрыгнуть на пятое место, но мы понимаем, что такого, скорее всего, не будет. Потому и мы, и криворожская команда можем расслабиться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбас»

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