Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги
В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс» в 15:00 по киевскому времени.
Харьковская команда еще не гарантировала себе участие в УПЛ в следующем сезоне. Да, вылететь напрямую не удастся, но возможен вариант с переходными матчами. Чтобы избежать его за тур до конца и в последний соревновательный день просто отдыхать, нужно взять три очка с «Кривбассом».
«Металлист 1925» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чисто теоретически «Кривбасс» может запрыгнуть на пятое место, но мы понимаем, что такого, скорее всего, не будет. Потому и мы, и криворожская команда можем расслабиться.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбас»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе телеканала SetantaSports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!
«Горожане» получат невиданные доселе деньги