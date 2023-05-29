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Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.05.2023 15:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 07:34 |
89
0

Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги

29 мая 2023, 07:34 |
89
0
Металлист 1925 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс» в 15:00 по киевскому времени.

Харьковская команда еще не гарантировала себе участие в УПЛ в следующем сезоне. Да, вылететь напрямую не удастся, но возможен вариант с переходными матчами. Чтобы избежать его за тур до конца и в последний соревновательный день просто отдыхать, нужно взять три очка с «Кривбассом».

«Металлист 1925» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чисто теоретически «Кривбасс» может запрыгнуть на пятое место, но мы понимаем, что такого, скорее всего, не будет. Потому и мы, и криворожская команда можем расслабиться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбас»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе телеканала SetantaSports

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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