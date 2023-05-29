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Лига чемпионов
29 мая 2023, 05:30 |
413
0

С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24

Донецкая команда будет стартовать в главном еврокубковом клубном турнире сразу с группового этапа

29 мая 2023, 05:30 |
413
0
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже скоро завершатся все национальные чемпионаты в Европе, и уже немного вырисовываются контуры следующего сезона еврокубков.

Стали известны 25 из 32 команд, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24:

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Ньюкасл (Англия)
  • Барселона (Испания)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Наполи (Италия)
  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Лацио (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Унион Берлин (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Ланс (Франция)
  • Бенфика (Португалия)
  • Порту (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Селтик (Шотландия)
  • Црвена Звезда (Сербия)
  • Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Шахтер Донецк (Украина)

Напрямую в группу Лиги чемпионов сможет попасть еще одна команда. Это место отведено для победителя Лиги Европы: «Севильи» или «Ромы».

Дополнительно 6 команд будут определены в квалификации (4 – через Путь чемпионов, 2 – через Путь представителей лиг).

«Шахтер», который вчера, 28 мая, официально стал чемпионом УПЛ 2022/23, изначально должен был стартовать в четвертом квалификационном раунде ЛЧ. Однако после того, как специальное место, отведенное для победителя Лиги чемпионов 2022/23, осталось вакантным, донецкая команда начнет свой путь в главном еврокубковом клубном турнире с группового этапа.

Вице-чемпион Украины стартует в квалификации очень рано, во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг. Серебряному призеру УПЛ нужно будет пройти 3 раунда, чтобы выйти в группу ЛЧ. В прошлом году это не удалось сделать «Динамо», которое одолело «Фенербахче» и «Штурм», но проиграло «Бенфике».

Второе место по итогам сезона УПЛ 2022/23 может занять или «Днепр-1», или «Заря» Луганск. Они делят 2-е и 3-е место, имея равное количество очков – 64. До завершения чемпионата Украины командам осталось сыграть по одному туру.

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Источник Sport.ua
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