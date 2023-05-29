С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24

Уже скоро завершатся все национальные чемпионаты в Европе, и уже немного вырисовываются контуры следующего сезона еврокубков.

Стали известны 25 из 32 команд, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24:

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Ньюкасл (Англия)

Барселона (Испания)

Реал Мадрид (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания)

Реал Сосьедад (Испания)

Наполи (Италия)

Интер (Италия)

Милан (Италия)

Лацио (Италия)

Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

РБ Лейпциг (Германия)

Унион Берлин (Германия)

ПСЖ (Франция)

Ланс (Франция)

Бенфика (Португалия)

Порту (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Селтик (Шотландия)

Црвена Звезда (Сербия)

Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Шахтер Донецк (Украина)

Напрямую в группу Лиги чемпионов сможет попасть еще одна команда. Это место отведено для победителя Лиги Европы: «Севильи» или «Ромы».

Дополнительно 6 команд будут определены в квалификации (4 – через Путь чемпионов, 2 – через Путь представителей лиг).

«Шахтер», который вчера, 28 мая, официально стал чемпионом УПЛ 2022/23, изначально должен был стартовать в четвертом квалификационном раунде ЛЧ. Однако после того, как специальное место, отведенное для победителя Лиги чемпионов 2022/23, осталось вакантным, донецкая команда начнет свой путь в главном еврокубковом клубном турнире с группового этапа.

Вице-чемпион Украины стартует в квалификации очень рано, во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг. Серебряному призеру УПЛ нужно будет пройти 3 раунда, чтобы выйти в группу ЛЧ. В прошлом году это не удалось сделать «Динамо», которое одолело «Фенербахче» и «Штурм», но проиграло «Бенфике».

Второе место по итогам сезона УПЛ 2022/23 может занять или «Днепр-1», или «Заря» Луганск. Они делят 2-е и 3-е место, имея равное количество очков – 64. До завершения чемпионата Украины командам осталось сыграть по одному туру.