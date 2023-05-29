С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Донецкая команда будет стартовать в главном еврокубковом клубном турнире сразу с группового этапа
Уже скоро завершатся все национальные чемпионаты в Европе, и уже немного вырисовываются контуры следующего сезона еврокубков.
Стали известны 25 из 32 команд, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24:
- Манчестер Сити (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Ньюкасл (Англия)
- Барселона (Испания)
- Реал Мадрид (Испания)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Наполи (Италия)
- Интер (Италия)
- Милан (Италия)
- Лацио (Италия)
- Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Унион Берлин (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Ланс (Франция)
- Бенфика (Португалия)
- Порту (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Селтик (Шотландия)
- Црвена Звезда (Сербия)
- Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Шахтер Донецк (Украина)
Напрямую в группу Лиги чемпионов сможет попасть еще одна команда. Это место отведено для победителя Лиги Европы: «Севильи» или «Ромы».
Дополнительно 6 команд будут определены в квалификации (4 – через Путь чемпионов, 2 – через Путь представителей лиг).
«Шахтер», который вчера, 28 мая, официально стал чемпионом УПЛ 2022/23, изначально должен был стартовать в четвертом квалификационном раунде ЛЧ. Однако после того, как специальное место, отведенное для победителя Лиги чемпионов 2022/23, осталось вакантным, донецкая команда начнет свой путь в главном еврокубковом клубном турнире с группового этапа.
Вице-чемпион Украины стартует в квалификации очень рано, во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг. Серебряному призеру УПЛ нужно будет пройти 3 раунда, чтобы выйти в группу ЛЧ. В прошлом году это не удалось сделать «Динамо», которое одолело «Фенербахче» и «Штурм», но проиграло «Бенфике».
Второе место по итогам сезона УПЛ 2022/23 может занять или «Днепр-1», или «Заря» Луганск. Они делят 2-е и 3-е место, имея равное количество очков – 64. До завершения чемпионата Украины командам осталось сыграть по одному туру.
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