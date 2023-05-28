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Лига чемпионов
28 мая 2023, 00:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24

Все благодаря «Интеру», который обыграл «Аталанту» в предпоследнем туре Серии А

28 мая 2023, 00:25 |
500
1
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Украины 2022/23 начнет выступления в Лиге чемпионов 2023/24 с групповой стадии.

Это подтверждено официально, поскольку специальное место, отведенное для победителя Лиги чемпионов 2022/23, осталось вакантным.

Перераспределение мест происходит в пользу Украины. Благодаря 12-му рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА 2022 Украина была первой резервной страной на получение пропуска в групповой раунд ЛЧ.

Итальянский клуб «Интер» досрочно гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, куда он попадет, квалифицировавшись из Серии А. Миланская команда обыграла «Аталанту» в предпоследнем 37-м туре и теперь в любом случае займет либо 2-е, либо 3-е, либо 4-е место в таблице чемпионата Италии, что позволяет «Интеру» сыграть в ЛЧ в следующем сезоне.

«Интер» также сыграет в финале текущего розыгрыша ЛЧ против «Манчестер Сити». Теперь при победе «Интера» в финале Лиги чемпионов, место триумфатора ЛЧ в следующем розыгрыше главного еврокубкового клубного турнира перейдет чемпиону УПЛ.

Изначально чемпион Украины должен был сыграть в четвертом раунде квалификации. Победителем УПЛ в текущем сезоне могут стать или «Шахтер» (69 очков), или «Днепр-1» (64). До финиша сезона УПЛ осталось 2 тура.

Таблица Серии А с 1-го по 7-е место:

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
другий рік підряд щастить Шахтарю, сподіваюсь не підведуть у групі
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