ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24

Чемпион Украины 2022/23 начнет выступления в Лиге чемпионов 2023/24 с групповой стадии.

Это подтверждено официально, поскольку специальное место, отведенное для победителя Лиги чемпионов 2022/23, осталось вакантным.

Перераспределение мест происходит в пользу Украины. Благодаря 12-му рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА 2022 Украина была первой резервной страной на получение пропуска в групповой раунд ЛЧ.

Итальянский клуб «Интер» досрочно гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, куда он попадет, квалифицировавшись из Серии А. Миланская команда обыграла «Аталанту» в предпоследнем 37-м туре и теперь в любом случае займет либо 2-е, либо 3-е, либо 4-е место в таблице чемпионата Италии, что позволяет «Интеру» сыграть в ЛЧ в следующем сезоне.

«Интер» также сыграет в финале текущего розыгрыша ЛЧ против «Манчестер Сити». Теперь при победе «Интера» в финале Лиги чемпионов, место триумфатора ЛЧ в следующем розыгрыше главного еврокубкового клубного турнира перейдет чемпиону УПЛ.

Изначально чемпион Украины должен был сыграть в четвертом раунде квалификации. Победителем УПЛ в текущем сезоне могут стать или «Шахтер» (69 очков), или «Днепр-1» (64). До финиша сезона УПЛ осталось 2 тура.

Таблица Серии А с 1-го по 7-е место: