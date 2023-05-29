Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львов – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Львов
29.05.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Украины
29 мая 2023, 05:10 | Обновлено 29 мая 2023, 05:25
29
0

Львов – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 29-го тура УПЛ

29 мая 2023, 05:10 | Обновлено 29 мая 2023, 05:25
29
0
Львов – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В понедельник, 29 мая, «Львов» в заключительном в чемпионате домашнем матче на стадионе СКИФ будет принимать «Ингулец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Петровцы, в отличие от «горожан», еще борются за сохранение прописки в УПЛ и настроены не попасть в зону переходных игр.

Ранее «Львов» и «Ингулец» провели 4 игры в УПЛ и «горожане» еще ни разу не побеждали: ничья и три поражения. В последний раз «Львов» принимал петровцев 23 августа 2021 года и уступил со счетом 1:2. Матч первого круга также завершился победой «Ингульца» – 1:0.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Львов – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Ингулец
Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Колос
Львов Ингулец Львов - Ингулец смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Футбол | 28 мая 2023, 12:13 11
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет

Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!

ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
Футбол | 28 мая 2023, 21:20 11
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»

Гендиректор «Шахтера» рассказал об эмоциях после завоевания чемпионства

Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Футбол | 28.05.2023, 17:05
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
Футбол | 29.05.2023, 03:52
Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
Холанд – лучший бомбардир АПЛ сезона 2022/23. Кто в десятке?
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Теннис | 28.05.2023, 14:40
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 45
Теннис
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 3
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
28.05.2023, 20:00 2
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
27.05.2023, 10:53 19
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности