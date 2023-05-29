В понедельник, 29 мая, «Львов» в заключительном в чемпионате домашнем матче на стадионе СКИФ будет принимать «Ингулец».

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Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Петровцы, в отличие от «горожан», еще борются за сохранение прописки в УПЛ и настроены не попасть в зону переходных игр.

Ранее «Львов» и «Ингулец» провели 4 игры в УПЛ и «горожане» еще ни разу не побеждали: ничья и три поражения. В последний раз «Львов» принимал петровцев 23 августа 2021 года и уступил со счетом 1:2. Матч первого круга также завершился победой «Ингульца» – 1:0.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Львов – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция