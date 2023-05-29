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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 04:50 |
51
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Ингулец

Поединок состоится 29 мая в 15:00 по Киеву

29 мая 2023, 04:50 |
51
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Ингулец
УПЛ

В понедельник, 29 мая, «Львов» в заключительном в чемпионате домашнем матче на стадионе СКИФ будет принимать «Ингулец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Источник Sport.ua
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