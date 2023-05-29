Украина. Премьер лига29 мая 2023, 04:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Ингулец
Поединок состоится 29 мая в 15:00 по Киеву
29 мая 2023, 04:50 |
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В понедельник, 29 мая, «Львов» в заключительном в чемпионате домашнем матче на стадионе СКИФ будет принимать «Ингулец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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