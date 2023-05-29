В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик участие в матче не принимал.

АПЛ. 38-й тур, 28 мая

Челси – Ньюкасл – 1:1

Голы: Триппьер, 27 – Гордон, 9