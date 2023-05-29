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28.05.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ньюкасл
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Англия
29 мая 2023, 04:30 |
172
0

Челси – Ньюкасл – 1:1. Автогол Трипьера, что делал Кепа? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ

29 мая 2023, 04:30 |
172
0
Челси – Ньюкасл – 1:1. Автогол Трипьера, что делал Кепа? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик участие в матче не принимал.

АПЛ. 38-й тур, 28 мая

Челси – Ньюкасл – 1:1

Голы: Триппьер, 27 – Гордон, 9

Видеообзор матча:

События матча

27’
ГОЛ ! Автогол забил Киран Триппье (Ньюкасл).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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