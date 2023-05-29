Англия29 мая 2023, 04:30 |
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Челси – Ньюкасл – 1:1. Автогол Трипьера, что делал Кепа? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ
29 мая 2023, 04:30 |
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В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик участие в матче не принимал.
АПЛ. 38-й тур, 28 мая
Челси – Ньюкасл – 1:1
Голы: Триппьер, 27 – Гордон, 9
Видеообзор матча:
События матча
27’
ГОЛ ! Автогол забил Киран Триппье (Ньюкасл).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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