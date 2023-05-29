Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение от луганской «Зари» в матче 29-го тура УПЛ (0:2):

«Я думаю, что начинать матч с 0:2 – это самое худшее, что можно придумать вообще в футболе. Но такое случается. Нужно принять результат и проанализировать ошибки. У нас есть еще матч во Львове против «Руха». Есть футбольный азарт, чтобы мы добились своей цели – победы.

Что касается игры, то могу сказать, что структура и контроль мяча – не только в этом состоит футбол. Отбор мяча, 100-процентная мотивация, отношение к своему делу – тоже важны. На одном уровне, 50 на 50. Если в структуре и контроле мяча мы выглядели неплохо, то в борьбе и подборах мяча – мы это все сегодня проиграли».