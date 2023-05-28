Италия28 мая 2023, 23:35 | Обновлено 28 мая 2023, 23:46
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ВИДЕО. Лацио вышел на второе место, Наполи не сумел обыграть Болонью
28 мая состоялись поединки 37-го тура чемпионата Италии
28 мая 2023, 23:35 | Обновлено 28 мая 2023, 23:46
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28 мая состоялись поединки 37-го тура чемпионата Италии
Лацио взял верх над Кремонезе (3:2) и вышел на второе место.
В статусе чемпиона Наполи не сумел обыграть Болонью (2:2)
Серия A. 37-й тур, 28 мая
Верона – Эмполи – 1:1
Болонья – Наполи – 2:2
Монца – Лечче – 0:1
Лацио – Кремонезе – 3:2
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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