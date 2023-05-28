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Чемпионат Италии
Болонья
28.05.2023 16:00 – FT 2 : 2
Наполи
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Италия
28 мая 2023, 23:35 | Обновлено 28 мая 2023, 23:46
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0

ВИДЕО. Лацио вышел на второе место, Наполи не сумел обыграть Болонью

28 мая состоялись поединки 37-го тура чемпионата Италии

28 мая 2023, 23:35 | Обновлено 28 мая 2023, 23:46
90
0
ВИДЕО. Лацио вышел на второе место, Наполи не сумел обыграть Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая состоялись поединки 37-го тура чемпионата Италии

Лацио взял верх над Кремонезе (3:2) и вышел на второе место.

В статусе чемпиона Наполи не сумел обыграть Болонью (2:2)

Серия A. 37-й тур, 28 мая

Верона – Эмполи – 1:1

Болонья – Наполи – 2:2

Монца – Лечче – 0:1

Лацио – Кремонезе – 3:2

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник Sport.ua
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