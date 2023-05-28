Украина. Премьер лига28 мая 2023, 22:55 | Обновлено 28 мая 2023, 23:00
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Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 мая 2023, 22:55 | Обновлено 28 мая 2023, 23:00
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В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Минай». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Минай»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub»
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