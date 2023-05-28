В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Минай». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.

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«Металлист» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Минай»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub»