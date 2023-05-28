Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 22:55 | Обновлено 28 мая 2023, 23:00
80
0

Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 мая 2023, 22:55 | Обновлено 28 мая 2023, 23:00
80
0
Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Минай». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Минай»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub»

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Минай Металлист - Минай смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Шахтер показал эмоции и силу. Шахтер, извините, показал яйца»
Футбол | 28 мая 2023, 21:59 0
Дарио СРНА: «Шахтер показал эмоции и силу. Шахтер, извините, показал яйца»
Дарио СРНА: «Шахтер показал эмоции и силу. Шахтер, извините, показал яйца»

Спортивный директор донецкого клуба ярко высказался по поводу чемпионства

ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
Футбол | 27 мая 2023, 23:05 11
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии

33-летний украинец стал свободным агентом

ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Теннис | 28.05.2023, 14:40
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 27.05.2023, 22:40
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Футбол | 28.05.2023, 20:30
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 80
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 32
Футбол
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 52
Футбол
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности