29.05.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига28 мая 2023, 22:39 |
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Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги
28 мая 2023, 22:39 |
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В понедельник, 29 мая, в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Начало матча на стадионе «Черноморец» назначено на 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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