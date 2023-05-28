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Чемпионат Украины
Черноморец
29.05.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 22:39 |
122
0

Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги

28 мая 2023, 22:39 |
122
0
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК «Черноморец»

В понедельник, 29 мая, в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Начало матча на стадионе «Черноморец» назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Источник Sport.ua
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