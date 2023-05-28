В понедельник, 29 мая, в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Начало матча на стадионе «Черноморец» назначено на 15:00.

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Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».