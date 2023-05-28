Украина. Премьер лига28 мая 2023, 22:24 | Обновлено 28 мая 2023, 22:33
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги
28 мая 2023, 22:24 | Обновлено 28 мая 2023, 22:33
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В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух».
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