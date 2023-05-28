В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало - в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух».