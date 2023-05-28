Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 22:24 | Обновлено 28 мая 2023, 22:33
125
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги

28 мая 2023, 22:24 | Обновлено 28 мая 2023, 22:33
125
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черноморец – Рух. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Рух».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»
Футбол | 28 мая 2023, 18:49 30
Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»
Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»

Президент клуба оценил чемпионский титул УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 27 мая 2023, 22:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера

Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ

ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
Футбол | 28.05.2023, 21:20
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
Футбол | 27.05.2023, 23:05
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка ушел из Краковии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
28.05.2023, 00:25 7
Футбол
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 80
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
27.05.2023, 08:41
Хоккей
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
28.05.2023, 14:40 15
Теннис
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 52
Футбол
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности