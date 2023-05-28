Дарио СРНА: «Шахтер показал эмоции и силу. Шахтер, извините, показал яйца»

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна высказал свое мнение относительно завоеванного «горняками» титула чемпионов Украины:

«Эмоции сильные. Если смотреть на то, где мы были год назад, то сделали очень многое. Поэтому хочу поздравить каждого сотрудника клуба, каждого футболиста и их семьи, каждого человека, который был вместе с нами с первого дня войны, когда все было сложно. Мы остались без тренерского штаба, остались без футболистов, без своих инвестиций, но не опустили руки. Знаете почему мы не опустили руки? Потому что мы – «Шахтер» Донецк! Я сегодня – самый счастливый человек в мире.

Знаете, думал, что сказать в интервью, и, во-первых, хочу поблагодарить Президента Украины господина Зеленского за то, что разрешил провести чемпионат и дал понять, что должны играть именно в Украине в такое непростое время. Во-вторых, должен поблагодарить Украинскую ассоциацию футбола и Андрея Павелку, который собрал всех, и никто не отказался играть. В-третьих, благодарю всех президентов клубов, которые сегодня в непростой ситуации вкладывают душу, сердце, средства в свои клубы и украинский футбол. Огромное спасибо человеку, который своих никогда не покидает, который любит свою семью очень сильно, – это президент Ринат Ахметов. Огромная благодарность за то, что верил в команду, что не опустил руки.

Ведь мы – единственные команды с «Зарей», потерявшие свой дом в 2014 году, и с тех пор играем все матчи на выезде. Еще раз спасибо команде, тренерскому штабу, потому что это был непростой год. Спасибо их семьям, без которых они жили очень долго. Мы это очень уважаем. Мы сделали свое дело. Очень большое спасибо украинским воинам, которые защищают нашу страну, которые обеспечивают нам возможность делать то, что мы любим – играть в футбол. Спасибо всем! С победой!

«Шахтер» показал эмоции, показал силу. Простите меня, «показал яйца». Еще хочу поздравить моего друга Александра Кучера, проделавшего огромную работу с «Днепром-1». Это непростая команда. Они сражались до последнего за чемпионство. Хочу поздравить Довбика, отыгравшего безумный сезон. Будет больше таких клубов – на Украине будет очень сильный чемпионат. Поэтому благодарю всех президентов клубов за поддержку от первых минут. И мы подарили нашим болельщикам, которые есть повсюду, хоть немного футбольных эмоций. Спасибо людям, которые сегодня пришли на стадион. И благодарю всех!»