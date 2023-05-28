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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 21:10 |
557
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги

28 мая 2023, 21:10 |
557
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес
ФК Динамо

В понедельник, 29 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Верес».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало встречи в 15:00.

«Динамо» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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