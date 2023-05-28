В понедельник, 29 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Верес».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Киевской области Денис Шурман. Начало встречи в 15:00.

«Динамо» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Верес», за которой следите в украинской версии сайта.