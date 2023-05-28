В понедельник, 29 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Минай».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало встречи в 15:00.

«Металлист» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.