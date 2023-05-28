Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Минай
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 20:30 | Обновлено 28 мая 2023, 20:34
187
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Минай

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги

28 мая 2023, 20:30 | Обновлено 28 мая 2023, 20:34
187
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Минай
УПЛ

В понедельник, 29 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Минай».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало встречи в 15:00.

«Металлист» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ПАЛКИН: «Это историческое чемпионство. Потому что добыто во время войны»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Верес
ЙОВИЧЕВИЧ: «Феерический сезон! Мы сделали невозможное возможным»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Минай Металлист - Минай где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Футбол | 28 мая 2023, 12:13 11
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет

Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!

Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу
Футбол | 28 мая 2023, 19:15 1
Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу
Сумасшедшая развязка. Определены два клуба, которые пробились в Бундеслигу

28 мая состоялся заключительный тур Второй Бундеслиги

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
Футбол | 28.05.2023, 00:25
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Теннис | 28.05.2023, 14:40
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 52
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.05.2023, 10:00 2
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
26.05.2023, 22:37 4
Художественная гимнастика
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
26.05.2023, 16:05 4
Бокс
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
27.05.2023, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности