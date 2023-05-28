Украина. Премьер лига28 мая 2023, 20:30 | Обновлено 28 мая 2023, 20:34
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Минай
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги
28 мая 2023, 20:30 | Обновлено 28 мая 2023, 20:34
187
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В понедельник, 29 мая, пройдет матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Минай».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало встречи в 15:00.
«Металлист» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Минай», за которой следите в украинской версии сайта.
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