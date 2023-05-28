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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 19:13 |
2178
4

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»

Тренер признает, что очков нужно было набирать больше

28 мая 2023, 19:13 |
2178
4
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

«Заря» в 29-м туре УПЛ обыграла «Александрию» и продолжает борьбу за финиш на второй позиции УПЛ. У команды Патрика ван Леувена и «Днепра-1» по 64 очка.

В последнем туре команда сыграет против «Миная».

– Хорошо начали поединок, забили сразу в первом тайме два гола. Хотя мы могли реализовывать больше своих моментов. Попробовали немного изменить тактику, дали больше инициативы сопернику и через контратаки действовали сами. У нас сегодня была третья игра за 8 дней, поэтому это хороший результат, ведь такой календарь изматывает, но игроки выступили на уровне. Я доволен сегодняшним поединком. Выполнили задачу-минимум.

– Сейчас у Вашей команды и Днепра-1 одинаковое количество пунктов в турнирной таблице. Следующая игра будет решающей в плане того, кто займет второе место. Где Ваша команда потеряла хотя бы один столь важный пункт?
– Мы потеряли много пунктов в первом круге сезона, поэтому сейчас над нами висит такое шаткое положение. Также во втором круге проиграли «Кривбассу» и «Шахтеру».

Последняя игра решающая, и все то, что будет в наших силах, мы будем делать.

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Заря Луганск Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 4
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inspekcha85
Днепр  что играют как колхозаны ,что на поле ведут себя...быкуют.Недостойны даже шанса на ЛЧ
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+5
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Kh75
уверен, вся футбольная общественность в последнем туре будет болеть за Зорю и Кривбасс
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+2
Lion
Удачи Заре взять второе место. Обойти Харьковских выскочек....
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0
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