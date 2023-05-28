Патрик ван ЛЕУВЕН: «Последний матч – решающий. У Зари шаткое положение»

«Заря» в 29-м туре УПЛ обыграла «Александрию» и продолжает борьбу за финиш на второй позиции УПЛ. У команды Патрика ван Леувена и «Днепра-1» по 64 очка.

В последнем туре команда сыграет против «Миная».

– Хорошо начали поединок, забили сразу в первом тайме два гола. Хотя мы могли реализовывать больше своих моментов. Попробовали немного изменить тактику, дали больше инициативы сопернику и через контратаки действовали сами. У нас сегодня была третья игра за 8 дней, поэтому это хороший результат, ведь такой календарь изматывает, но игроки выступили на уровне. Я доволен сегодняшним поединком. Выполнили задачу-минимум.

– Сейчас у Вашей команды и Днепра-1 одинаковое количество пунктов в турнирной таблице. Следующая игра будет решающей в плане того, кто займет второе место. Где Ваша команда потеряла хотя бы один столь важный пункт?

– Мы потеряли много пунктов в первом круге сезона, поэтому сейчас над нами висит такое шаткое положение. Также во втором круге проиграли «Кривбассу» и «Шахтеру».

Последняя игра решающая, и все то, что будет в наших силах, мы будем делать.