Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 18:32 |
1710
4

Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»

Команда проиграла чемпионскую битву

28 мая 2023, 18:32 |
1710
4
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал поражение от «Шахтера» 0:3, завершение чемпионской гонки и драку в конце матча.

– Мы проиграли этот матч еще после игры с «Ворсклой». После поединка мы пытались поднять настроение ребятам, повлиять на них эмоционально, но тот матч дал нам большой осадок. Ну и быстрый гол сегодня повлиял на игру, ведь начинать матч с такой командой как «Шахтер» с 0:1, конечно, очень тяжело. Хочу поздравить «Шахтер» с чемпионством – они достойно заслужили свою победу.

– «Днепр-1» усилил свой состав зимой многими исполнителями, но к концу сезона все равно сил не хватило.

– Если мы хотим побеждать и бороться за чемпионство, мы не должны были терять очки там, где мы это делали. Это в конце сезона все сказалось. Что касается новичков, то да, пришли новые футболисты, кто сразу, кто на половину сбора, а им нужно было сыграться, почувствовать друг друга. Такие команды делают по два года, а у нас времени было мало, чтобы научить ребят с полуслова понимать друг друга на футбольном поле.

– По вашему мнению, с чего именно началась драка в конце матча и будете ли вы делать какие-то оргвыводы относительно игроков, которые в эти минуты вели себя на поле, скажем так, некорректно?

– «Шахтер» выигрывал 3:0 и начались моменты, когда соперники начали нас провоцировать. Тот же Тарас Степаненко. Разумеется, что они выигрывают важный матч и у них эмоции. А драка началась, если я не ошибаюсь, после того как Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу, у которого уже не выдержали эмоции – бразилец схватил соперника, началась эта толкотня и в итоге все побежали на поле. Но я все это не поддерживаю, и об этом уже ребятам сказал, что будут оштрафованы эти игроки. Мы не можем себя так вести потому, что мы даже проигрывая 0:3 должны уважать соперника. Для ребят это станет уроком и штрафы будут. Суммы я вам говорить не стану.

– Какие, по вашему мнению, причины провала во втором круге?

– Знаете, все же не все ребята справились с тем давлением, что команда занимает первое место. Не всегда они находились в таких гонках. Кто-то только в УПЛ начинал играть. Не выдержали этого давления, возможно, и поэтому так выступили.

– Сегодня не было и тех комбинаций между Пихальонком и Довбиком, к которым все привыкли. Кажется, что игроки просто уже наелись в этом сезоне и ждут его завершения.

– Повторюсь, что после игры с полтавчанами футболисты не вышли из этого состояния. Очень тяжело их восстановить психологически. Но предстоит еще один матч, в котором нам нужен положительный результат. Конечно, сейчас мы будем с ребятами разговаривать, выводить их из этого состояния, ведь впереди очень важна для нас игра, к которой нужно тщательно готовиться. Надо достучаться до ребят, ведь они должны понимать, насколько этот матч будет для нас важен. Если нам это удастся, будет хорошо. Вы же видели, что сегодня команда не была похожа на себя. Те же игроки «Шахтера» нас изучали и готовились к матчу, и как действуют Довбик и Пихальонок, какие у нас ведущие игроки и как против них нужно играть. Также и мы готовимся к соперникам.

По теме:
Ринат АХМЕТОВ: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но праздновать не будем»
ВИДЕО. Массовая драка в матче Шахтер – Днепр-1. С чего все началось
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
Александр Кучер Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Футбол | 28 мая 2023, 12:13 11
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет

Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!

Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Футбол | 27 мая 2023, 19:52 12
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии

Обозреватель Sport.ua – о потерянном «золоте» для «Дортмунда»

Шахтер – Днепр-1 – 3:0. Чемпионское побоище. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.05.2023, 17:23
Шахтер – Днепр-1 – 3:0. Чемпионское побоище. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Днепр-1 – 3:0. Чемпионское побоище. Видео голов и обзор матча
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Теннис | 28.05.2023, 13:20
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AleksDnipro87
Кучер провалив підготовку команди та розповідає щось за штрафи. Красников провалив трансферну кампанію. Маттарита красень, знатно набив пику сєпару
Ответить
+1
u6464u
вони мені  нагадали сомалійських піратів  а не футболістів , де іх  Красніков  відкопав .
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
BuroStavokYoutube
Сьогодні весь світ побачим Супрягу на максімалках довбника)))Тепер чекаєм новин від агента його,що всі топ клуби хотять його купити)))
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
27.05.2023, 08:41 7
Хоккей
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 57
Футбол
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 33
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.05.2023, 10:00 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 89
Футбол
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
26.05.2023, 22:37 4
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности