Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»

Наставник «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал поражение от «Шахтера» 0:3, завершение чемпионской гонки и драку в конце матча.

– Мы проиграли этот матч еще после игры с «Ворсклой». После поединка мы пытались поднять настроение ребятам, повлиять на них эмоционально, но тот матч дал нам большой осадок. Ну и быстрый гол сегодня повлиял на игру, ведь начинать матч с такой командой как «Шахтер» с 0:1, конечно, очень тяжело. Хочу поздравить «Шахтер» с чемпионством – они достойно заслужили свою победу.

– «Днепр-1» усилил свой состав зимой многими исполнителями, но к концу сезона все равно сил не хватило.

– Если мы хотим побеждать и бороться за чемпионство, мы не должны были терять очки там, где мы это делали. Это в конце сезона все сказалось. Что касается новичков, то да, пришли новые футболисты, кто сразу, кто на половину сбора, а им нужно было сыграться, почувствовать друг друга. Такие команды делают по два года, а у нас времени было мало, чтобы научить ребят с полуслова понимать друг друга на футбольном поле.

– По вашему мнению, с чего именно началась драка в конце матча и будете ли вы делать какие-то оргвыводы относительно игроков, которые в эти минуты вели себя на поле, скажем так, некорректно?

– «Шахтер» выигрывал 3:0 и начались моменты, когда соперники начали нас провоцировать. Тот же Тарас Степаненко. Разумеется, что они выигрывают важный матч и у них эмоции. А драка началась, если я не ошибаюсь, после того как Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу, у которого уже не выдержали эмоции – бразилец схватил соперника, началась эта толкотня и в итоге все побежали на поле. Но я все это не поддерживаю, и об этом уже ребятам сказал, что будут оштрафованы эти игроки. Мы не можем себя так вести потому, что мы даже проигрывая 0:3 должны уважать соперника. Для ребят это станет уроком и штрафы будут. Суммы я вам говорить не стану.

– Какие, по вашему мнению, причины провала во втором круге?

– Знаете, все же не все ребята справились с тем давлением, что команда занимает первое место. Не всегда они находились в таких гонках. Кто-то только в УПЛ начинал играть. Не выдержали этого давления, возможно, и поэтому так выступили.

– Сегодня не было и тех комбинаций между Пихальонком и Довбиком, к которым все привыкли. Кажется, что игроки просто уже наелись в этом сезоне и ждут его завершения.

– Повторюсь, что после игры с полтавчанами футболисты не вышли из этого состояния. Очень тяжело их восстановить психологически. Но предстоит еще один матч, в котором нам нужен положительный результат. Конечно, сейчас мы будем с ребятами разговаривать, выводить их из этого состояния, ведь впереди очень важна для нас игра, к которой нужно тщательно готовиться. Надо достучаться до ребят, ведь они должны понимать, насколько этот матч будет для нас важен. Если нам это удастся, будет хорошо. Вы же видели, что сегодня команда не была похожа на себя. Те же игроки «Шахтера» нас изучали и готовились к матчу, и как действуют Довбик и Пихальонок, какие у нас ведущие игроки и как против них нужно играть. Также и мы готовимся к соперникам.