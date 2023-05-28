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  4. ВИДЕО. Мощный хук слева. Как разбили голову Ракицкому
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 17:47 | Обновлено 28 мая 2023, 18:13
5742
28

ВИДЕО. Мощный хук слева. Как разбили голову Ракицкому

Ярослав душил соперника, но ему внезапно прилетела ответка

28 мая 2023, 17:47 | Обновлено 28 мая 2023, 18:13
5742
28
ВИДЕО. Мощный хук слева. Как разбили голову Ракицкому
screenshot

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроков обеих команд. В ход шли удары ногами и руками, а также удушающие приемы. Рональд Матаррита рассек Ярославу Ракицкому бровь хуком слева, когда игрок «Шахтера» схватил его за голову.

После удаления голкипера Анатолия Трубина Ярослав Ракицкий ненадолго занял место в воротах.

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Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Днепр-1 Анатолий Трубин Шахтер - Днепр-1 Рональд Матаррита
Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 28
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Tom😼
Гарний вийшов удар сєпару по пиці Браво!! Навіщо було хватати за голову?? 
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+14
Виктор Войцеховский
Так сам виноват. За голову его схватил. Хук отличный.
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+12
Alex196
Супер .Красавцы .Такое можно смотреть бесконечно когда предателей бьют кулаком в лицо 
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+11
Remark
Уххх... отлично сепару заехали!!! 
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+10
sahka1981
Ну тут дуже чітко і потужно вліпив. Не дивлячись, щей з лівої.
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Alex196
Повторить 
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+2
Сергій Кукалець
Матаріта кращий гравець матчу)
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+1
Борис Велев
Как  все  СМИ  смакуют.  Стыдоба, позор...концовка  матча  уже ничего, при таком  счете, не изменила  бы.  Впереди ответственные  игры  сборной, чтобы  футбол  был  в  Украине,  ВСУ  отдаетсвои  жизни,  а здесь-!!!  понты...ПОЗОР.!!! Дисциплинарному  комитету  срочно  надо дать оценку  этому матчу,  вплоть до дисквалификации  зачинчиков,  как минимум,  на  год  с  наложением  серьезных  финансовых  штрафов.  В  такое  время,  на  ровном  месте.  Удивляемся  при  словах  о единении.  Слов  нет. Простите,  но уровень нашего футбола   не  стоит таких  эмоций  от  исполнителей  на  поле...
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+1
✌
Що з лицем сєпар?! і так буде з кожним данєцкім , хто відсижуються на підконтрольній тереторії, поки йде війна на тереторії, яку самі просрали і за яку гинуть ні в чому не винні люди!
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+1
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Саша Денисов
Цих сєпарів і не так треба пиз..ти. Дніпряни просто красені 
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+1
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FunnyCat_____
В предпоследнем матче Реала  Виниссиуса душил игрок Валенсии, бразилец после разворота заехал ему локтем и получил КК
…. Которую потом отменили , потому что судья не учел то , что душили сначала самого Джуниора.
ракицкий получил КК? Смотрим как будет у нас 
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0
VVO
Дивує кількість коментів не побоюсь цього сказати неадекватних дибілів які радіють цьому. Чому ви радіти? Що нас можна виставити світові як якихось дикарів? Більшість пише про сепаратистів а самі рідної мови не знають стидоба!!!
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0
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Gargantua
о, так я зря не смотрел это шоу?
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0
Burevestnik
гарно отримала не в дупу володарка кубка "Дупа Європи 2023" - защітніца підтерско-зянілтовскага газпрома
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0
Mr Voevudskiy
Сейчас бы душить за глаз :D
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-1
Миша Воронко
Днепр в своем репертуаре! Без помощи судей побед небыло, нет и не будет!!! Одни драки, скандалы и жалобы! А по игре, так и 2-е место просерут?!
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-1
Kak tak
Alex1515татьянка  ,как там твой любимый шарий поживает ? 
Жду ответа с твоего аккаунта puma 
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Alex196
Слышь каки таки,ну ходил я на митинги за шарика и топил за него  ну это было давно ,все могут ошибаться 
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-7
Джин
Тепер після цього впіпдрянам изда буде під час кожних матчів з Шахтарем будуть кістки трищати
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-12
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