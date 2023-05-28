ВИДЕО. Мощный хук слева. Как разбили голову Ракицкому
Ярослав душил соперника, но ему внезапно прилетела ответка
В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» обыграл «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом.
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В концовке встречи на поле произошла массовая драка с участием игроков обеих команд. В ход шли удары ногами и руками, а также удушающие приемы. Рональд Матаррита рассек Ярославу Ракицкому бровь хуком слева, когда игрок «Шахтера» схватил его за голову.
После удаления голкипера Анатолия Трубина Ярослав Ракицкий ненадолго занял место в воротах.
Ярослав Ракіцький у ролі воротаря 😀— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
Після двох червоних карток Шахтаря гравцеві довелося зайняти місце воротаря 👏#Football #UPL #Moments pic.twitter.com/Q7cJI1r3ab
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