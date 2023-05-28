Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул

«Шахтер» за тур до завершения чемпионата Украины 2022/23 стал недосягаемым для соперников и оформил чемпионский титул.

Для команды это 14-й титул независимой Украины. «Шахтер» в плане количества титулов сокращает отставание от «Динамо», которое все еще лидирует с 16 чемпионствами.

Кроме этих команд чемпионом Украины была «Таврия».