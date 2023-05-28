Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 17:13 | Обновлено 28 мая 2023, 17:28
622
1

Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул

Команда стала лучшей в сезоне УПЛ

28 мая 2023, 17:13 | Обновлено 28 мая 2023, 17:28
622
1
Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул
ФК Шахтер

«Шахтер» за тур до завершения чемпионата Украины 2022/23 стал недосягаемым для соперников и оформил чемпионский титул.

Для команды это 14-й титул независимой Украины. «Шахтер» в плане количества титулов сокращает отставание от «Динамо», которое все еще лидирует с 16 чемпионствами.

Кроме этих команд чемпионом Украины была «Таврия».

По теме:
Шахтер – Днепр-1 – 3:0. Чемпионское побоище. Видео голов и обзор матча
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
«Конфетка» от Русина. Заря победила Александрию
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остап Маркевич может возглавить Верес
Футбол | 28 мая 2023, 12:20 7
Остап Маркевич может возглавить Верес
Остап Маркевич может возглавить Верес

Для этого ровенскому клубу не обязательно оставаться в УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
Футбол | 27 мая 2023, 20:40 17
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру

26 мая Йосип Пиварич провел свой последний матч

Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Футбол | 27.05.2023, 21:38
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Футбол | 28.05.2023, 15:24
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Elson
Мани(ШД) против мани(ДК) ..Ярмарка грошей.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
26.05.2023, 17:11 61
Футбол
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 62
Футбол
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 33
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
27.05.2023, 16:48 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности