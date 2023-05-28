Украина. Премьер лига28 мая 2023, 17:13 | Обновлено 28 мая 2023, 17:28
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Приближаются к Динамо. Шахтер оформил 14-й чемпионский титул
Команда стала лучшей в сезоне УПЛ
28 мая 2023, 17:13 | Обновлено 28 мая 2023, 17:28
622
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«Шахтер» за тур до завершения чемпионата Украины 2022/23 стал недосягаемым для соперников и оформил чемпионский титул.
Для команды это 14-й титул независимой Украины. «Шахтер» в плане количества титулов сокращает отставание от «Динамо», которое все еще лидирует с 16 чемпионствами.
Кроме этих команд чемпионом Украины была «Таврия».
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