Australian Open28 мая 2023, 16:20 | Обновлено 28 мая 2023, 16:49
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ВИДЕО. Как Костюк со второй ракеткой мира на Ролан Гаррос играла
Марта проиграла в двух сетах, но матч больше запомнился поведением болельщиков в конце
28 мая 2023, 16:20 | Обновлено 28 мая 2023, 16:49
644
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Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко (3:6, 2:6).
После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.
Любопытно, что эпизод с освистыванием Костюк не попал в обзор матча.
Смотрите лучшие моменты матча первого раунда.
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