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Australian Open
28 мая 2023, 16:20 | Обновлено 28 мая 2023, 16:49
644
0

ВИДЕО. Как Костюк со второй ракеткой мира на Ролан Гаррос играла

Марта проиграла в двух сетах, но матч больше запомнился поведением болельщиков в конце

28 мая 2023, 16:20 | Обновлено 28 мая 2023, 16:49
644
0
ВИДЕО. Как Костюк со второй ракеткой мира на Ролан Гаррос играла
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко (3:6, 2:6).

После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Любопытно, что эпизод с освистыванием Костюк не попал в обзор матча.

Смотрите лучшие моменты матча первого раунда.

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видео Марта Костюк Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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