ВИДЕО. Как Костюк со второй ракеткой мира на Ролан Гаррос играла

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко (3:6, 2:6).

После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Любопытно, что эпизод с освистыванием Костюк не попал в обзор матча.

Смотрите лучшие моменты матча первого раунда.