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  4. Костюк ответила болельщикам, который освистали ее на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2023, 15:53 | Обновлено 28 мая 2023, 16:14
4732
4

Костюк ответила болельщикам, который освистали ее на Ролан Гаррос

Марта считает, что они осознают свою ошибку, но будет уже поздно

28 мая 2023, 15:53 | Обновлено 28 мая 2023, 16:14
4732
4
Костюк ответила болельщикам, который освистали ее на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

«Я хочу знать, что они будут чувствовать по этому поводу через 10 лет, когда война закончится. Я не думаю, что они будут чувствовать себя прекрасно», – сказала украинка на пресс-конференции после матча.

По теме:
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видео Марта Костюк Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Анна Савоськіна
Усе вірно Марта, але деяким і через 10 років не дійде. Гнилій чіпсі без мізків ні зараз ні тоді теж не дійде, бо воно думає тільки про себе, а до клоунів завжди прихильні ...
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+9
Muskrat2
Треба було сказати, щоб було, якщо по цим мавпам прилетять ракети.
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+5
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8number
А що уже графік є на 10 років чи шо? 
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-2
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