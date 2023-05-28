Костюк ответила болельщикам, который освистали ее на Ролан Гаррос
Марта считает, что они осознают свою ошибку, но будет уже поздно
Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.
После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.
«Я хочу знать, что они будут чувствовать по этому поводу через 10 лет, когда война закончится. Я не думаю, что они будут чувствовать себя прекрасно», – сказала украинка на пресс-конференции после матча.
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