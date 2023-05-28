МАРКЕВИЧ: «Идут переговоры с Карпатами, но контракт я еще не заключал»
Известный украинский тренер может снова вернуться к работе
Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал информацию о своем возвращении к тренерской работе.
– Мирон Богданович, по информации СМИ, вас уже назначили главным тренером «Карпат». Вас уже можно поздравлять с возвращением в большой футбол?
– Пока что это все сплетни, а там увидим.
– Вы посещали матч «Карпат» против «Оболони». С вами контактировало руководство львовского клуба на предмет возможного сотрудничества?
– Да, идут переговоры с «Карпатами», но контракт я еще не заключал. В данный момент я ничего больше не могу сказать.
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