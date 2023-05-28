Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты
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Известный специалист Мирон Маркевич принял предложение львовских «Карпат» стать главным тренером команды. Об этом сообщает «Брутальный футбол».
Ранее о переговорах между сторонами говорил журналист Игорь Бурбас, но сам Маркевич опроверг эту информацию.
«Карпаты» в следующем сезоне сыграют в Первой лиге.
72-летний Мирон Маркевич в тренерской карьере работал в клубах: «Волынь» Луцк, «Подолье» Хмельницкий, «Кривбасс» Кривой Рог, «Карпаты» Львов, «Металлург» Запорожье, «Анжи» Махачкала, «Металлист» Харьков, «Днепр». С днепрянами он вышел в финал Лиги Европы 2014/15. С июля 2016 года по август 2021 года возглавлял комитет национальных сборных УАФ.
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