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Украина. Первая лига
28 мая 2023, 14:12 | Обновлено 28 мая 2023, 14:24
2376
4

Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты

Мирон Богданович заменит Андрея Тлумака

28 мая 2023, 14:12 | Обновлено 28 мая 2023, 14:24
2376
4
Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты
Instagram. Мирон Маркевич

Известный специалист Мирон Маркевич принял предложение львовских «Карпат» стать главным тренером команды. Об этом сообщает «Брутальный футбол».

Ранее о переговорах между сторонами говорил журналист Игорь Бурбас, но сам Маркевич опроверг эту информацию.

«Карпаты» в следующем сезоне сыграют в Первой лиге.

72-летний Мирон Маркевич в тренерской карьере работал в клубах: «Волынь» Луцк, «Подолье» Хмельницкий, «Кривбасс» Кривой Рог, «Карпаты» Львов, «Металлург» Запорожье, «Анжи» Махачкала, «Металлист» Харьков, «Днепр». С днепрянами он вышел в финал Лиги Европы 2014/15. С июля 2016 года по август 2021 года возглавлял комитет национальных сборных УАФ.

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Источник Брутальный футбол
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Комментарии 4
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axylinam
Маркевичу пора тряхнуть стариной напоследок-Карпаты идеальный вариант для этого
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+5
Burevestnik
ще молодий, ще попре, і  синок допоможе
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0
ALKOSruLKA
Це яке 6-те пришестя в Карпати? ...памятаю він приходив кілька разів, виводив овець у вишку і йшов.... потіім виліт - і по-новому колу...
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-1
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