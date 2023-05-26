Украина. Премьер лига26 мая 2023, 10:50 | Обновлено 26 мая 2023, 11:31
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Никаких переговоров с Карпатами не веду»
Известный тренер опроверг слухи
26 мая 2023, 10:50 | Обновлено 26 мая 2023, 11:31
489
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Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что он может возглавить львовские «Карпаты».
– Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки.
– И ваш сын Остап тоже не ведет эти переговоры с «Карпатами»?
– Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт.
– А вы готовы возглавить команду, если такое предложение поступит?
– Не знаю, надо думать. Когда будет какая-нибудь конкретика. Тем более, я сейчас далеко, за границей.
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