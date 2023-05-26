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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Никаких переговоров с Карпатами не веду»
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 10:50 | Обновлено 26 мая 2023, 11:31
489
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Никаких переговоров с Карпатами не веду»

Известный тренер опроверг слухи

26 мая 2023, 10:50 | Обновлено 26 мая 2023, 11:31
489
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Никаких переговоров с Карпатами не веду»
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что он может возглавить львовские «Карпаты».

– Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки.

– И ваш сын Остап тоже не ведет эти переговоры с «Карпатами»?
– Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт.

– А вы готовы возглавить команду, если такое предложение поступит?
– Не знаю, надо думать. Когда будет какая-нибудь конкретика. Тем более, я сейчас далеко, за границей.

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Источник Трибуна
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