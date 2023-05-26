Мирон МАРКЕВИЧ: «Никаких переговоров с Карпатами не веду»

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что он может возглавить львовские «Карпаты».

– Пока никаких переговоров я не веду, это все фейки.

– И ваш сын Остап тоже не ведет эти переговоры с «Карпатами»?

– Нет, пока нет. Клуб пока не выходил с нами на контакт.

– А вы готовы возглавить команду, если такое предложение поступит?

– Не знаю, надо думать. Когда будет какая-нибудь конкретика. Тем более, я сейчас далеко, за границей.