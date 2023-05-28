Кристоф ГАЛТЬЕ: «Думаю, заслужил провести второй сезон в ПСЖ»
Французский тренер – о своем будущем
Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о своих перспективах в клубе.
После ничьей 1:1 в 37-м туре Лиги 1 со «Страсбургом», что гарантировало парижанам чемпионство, специалист заявил, что заслужил и дальше работать с командой.
«Думаю, что заслужил провести второй сезон в «ПСЖ». Я полностью выложился, отдал много энергии.
Я смог сохранить выбранный курс в очень сложные моменты. Чувствую, что заслужил остаться в клубе», – признался Галтье.
Ранее неоднократно сообщалось, будто руководство «ПСЖ» ведет поиск нового главного тренера команды. Якобы взамен Галтье планируются или Зинедин Зидан, или Жозе Моуриньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!
Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ