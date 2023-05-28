Кристоф ГАЛТЬЕ: «Думаю, заслужил провести второй сезон в ПСЖ»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о своих перспективах в клубе.

После ничьей 1:1 в 37-м туре Лиги 1 со «Страсбургом», что гарантировало парижанам чемпионство, специалист заявил, что заслужил и дальше работать с командой.

«Думаю, что заслужил провести второй сезон в «ПСЖ». Я полностью выложился, отдал много энергии.

Я смог сохранить выбранный курс в очень сложные моменты. Чувствую, что заслужил остаться в клубе», – признался Галтье.

Ранее неоднократно сообщалось, будто руководство «ПСЖ» ведет поиск нового главного тренера команды. Якобы взамен Галтье планируются или Зинедин Зидан, или Жозе Моуриньо.