Челси готов оформить Реалу рекорд по трансферной продаже
Лондонцам интересен вингер мадридцев Винисиус Жуниор
Лондонский «Челси» основательно рассматривает вероятность подписания флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Синие» якобы готовы заплатить за 22-летнего бразильца 150 млн евро. Если сделка будет осуществлена, то она станет самой дорогой продажей в истории «Реала». Ранее мадридцы получили рекордные 100 млн евро за переход Криштиану Роналду в «Ювентус».
Как известно, Винисиус Жуниор в последнее время сталкивается в чемпионате Испании с жестким проявлением расизмом по отношению к нему и готов покинуть страну.
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