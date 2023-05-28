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  4. Челси готов оформить Реалу рекорд по трансферной продаже
Англия
28 мая 2023, 13:01 | Обновлено 28 мая 2023, 13:15
1904
1

Челси готов оформить Реалу рекорд по трансферной продаже

Лондонцам интересен вингер мадридцев Винисиус Жуниор

28 мая 2023, 13:01 | Обновлено 28 мая 2023, 13:15
1904
1
Челси готов оформить Реалу рекорд по трансферной продаже
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лондонский «Челси» основательно рассматривает вероятность подписания флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Синие» якобы готовы заплатить за 22-летнего бразильца 150 млн евро. Если сделка будет осуществлена, то она станет самой дорогой продажей в истории «Реала». Ранее мадридцы получили рекордные 100 млн евро за переход Криштиану Роналду в «Ювентус».

Как известно, Винисиус Жуниор в последнее время сталкивается в чемпионате Испании с жестким проявлением расизмом по отношению к нему и готов покинуть страну.

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Челси Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы Английская Премьер-лига Ла Лига
Источник El Nacional
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Gargantua
если Шахтер отдаст 70 млн за Мудрика то можно даже в финансовый фейр плей вписаться
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