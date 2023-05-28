Челси готов оформить Реалу рекорд по трансферной продаже

Лондонский «Челси» основательно рассматривает вероятность подписания флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Синие» якобы готовы заплатить за 22-летнего бразильца 150 млн евро. Если сделка будет осуществлена, то она станет самой дорогой продажей в истории «Реала». Ранее мадридцы получили рекордные 100 млн евро за переход Криштиану Роналду в «Ювентус».

Как известно, Винисиус Жуниор в последнее время сталкивается в чемпионате Испании с жестким проявлением расизмом по отношению к нему и готов покинуть страну.