ВИДЕО. Лучшие моменты игры Свитолиной на победном турнире в Страсбурге

Элина Свитолина завоевала 17-й титул в своей карьере и первый в качестве мамы, победив на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Бывшая 3-я ракетка мира обыграла Луизу Чирико, Эрин Раутлифф (отказ от матча), Варвару Грачеву и Клару Бурель на пути к финалу, где она обыграла Анну Блинкову в двух сетах.

Самая титулованная украинская теннисистка также улучшила свой результат до 10-0 в финалах турниров WTA 250 и 6-0 в финалах на грунтовых кортах в своей карьере.

Смотрите ее лучшие моменты игры на турнире в Страсбурге.