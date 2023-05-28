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  4. ВИДЕО. Лучшие моменты игры Свитолиной на победном турнире в Страсбурге
WTA
28 мая 2023, 12:51 |
540
0

ВИДЕО. Лучшие моменты игры Свитолиной на победном турнире в Страсбурге

Элина выиграла первый титул после декрета

28 мая 2023, 12:51 |
540
0
ВИДЕО. Лучшие моменты игры Свитолиной на победном турнире в Страсбурге
WTA. Элина Свитолина

Элина Свитолина завоевала 17-й титул в своей карьере и первый в качестве мамы, победив на турнире WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Бывшая 3-я ракетка мира обыграла Луизу Чирико, Эрин Раутлифф (отказ от матча), Варвару Грачеву и Клару Бурель на пути к финалу, где она обыграла Анну Блинкову в двух сетах.

Самая титулованная украинская теннисистка также улучшила свой результат до 10-0 в финалах турниров WTA 250 и 6-0 в финалах на грунтовых кортах в своей карьере.

Смотрите ее лучшие моменты игры на турнире в Страсбурге.

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видео Элина Свитолина WTA Страсбург Анна Блинкова
Источник Sport.ua
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