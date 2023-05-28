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28 мая 2023, 02:55 |
450
0

Мы пережили замечательные и трудные моменты. Ребров попрощался с Аль-Айном

Украинец два сезона провел в клубе из ОАЭ

28 мая 2023, 02:55 |
450
0
Мы пережили замечательные и трудные моменты. Ребров попрощался с Аль-Айном
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров попрощался с клубом «Аль-Айн» из ОАЄ, в котором работал на протяжении двух сезонов.

«Спасибо всем в «Аль-Айне» за эти 2 сезона работы. Мы пережили несколько замечательных и несколько трудных моментов вместе, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом - администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих нескольких лет, которые мы провели вместе.

Желаю всем в «Аль-Айне» всего наилучшего и побольше успехов в будущем!».

Ребров возглавлял «Аль-Айн» с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. Всего он провел 72 матча на посту главного тренера «Аль-Айна», 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.

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Источник: Аль-Айн выбрал замену Реброву, контракт уже подписан
Сергей Ребров Аль-Айн
Источник Instagram
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