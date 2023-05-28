Мы пережили замечательные и трудные моменты. Ребров попрощался с Аль-Айном

Украинский специалист Сергей Ребров попрощался с клубом «Аль-Айн» из ОАЄ, в котором работал на протяжении двух сезонов.

«Спасибо всем в «Аль-Айне» за эти 2 сезона работы. Мы пережили несколько замечательных и несколько трудных моментов вместе, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом - администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих нескольких лет, которые мы провели вместе.

Желаю всем в «Аль-Айне» всего наилучшего и побольше успехов в будущем!».

Ребров возглавлял «Аль-Айн» с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. Всего он провел 72 матча на посту главного тренера «Аль-Айна», 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.