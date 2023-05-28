Португалия28 мая 2023, 02:31 |
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Чемпионат Португалии. Бенфика выиграла титул
Лиссабонский клуб на два очка опередил «Порту»
28 мая 2023, 02:31 |
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В последнем туре чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Санта Клару» со счетом 3:0. Голы забили Гонсалу Рамуш, Рафа Силва и Алекс Гримальдо.
Таким образом, лиссабонский клуб стал чемпионом своей страны, на два очка опередив «Порту». В составе «Бенфики» чемпионом стал экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Давид Нерес.
Этот титул стал 38-м для «Бенфики». Предыдущий раз свой национальный чемпионат «орлы» выигрывали в сезоне 2018/2019.
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