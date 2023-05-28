Чемпионат Португалии. Бенфика выиграла титул

В последнем туре чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Санта Клару» со счетом 3:0. Голы забили Гонсалу Рамуш, Рафа Силва и Алекс Гримальдо.

Таким образом, лиссабонский клуб стал чемпионом своей страны, на два очка опередив «Порту». В составе «Бенфики» чемпионом стал экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Давид Нерес.

Этот титул стал 38-м для «Бенфики». Предыдущий раз свой национальный чемпионат «орлы» выигрывали в сезоне 2018/2019.