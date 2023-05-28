В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В первом круге «Заря» победила со счетом 4:1.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Заря».