Украина. Премьер лига28 мая 2023, 00:48 |
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Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги
28 мая 2023, 00:48 |
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В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
В первом круге «Заря» победила со счетом 4:1.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Заря».
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