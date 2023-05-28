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  4. Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 00:48 |
37
0

Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 мая в 15:00 поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги

28 мая 2023, 00:48 |
37
0
Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В первом круге «Заря» победила со счетом 4:1.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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