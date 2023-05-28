Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 00:43 | Обновлено 28 мая 2023, 00:50
35
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря

В Александрии состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги

28 мая 2023, 00:43 | Обновлено 28 мая 2023, 00:50
35
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря
ФК Александрия

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В первом круге «Заря» победила со счетом 4:1.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть телеканале Setanta Sports+, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Заря».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины 2022/23 сыграет в групповом раунде ЛЧ 2023/24
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Футбол | 27 мая 2023, 18:33 60
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии

Просто отдали чемпионство

С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
Футбол | 27 мая 2023, 10:53 20
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко анализирует кадровый потенциал «молодежки»

Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Футбол | 27.05.2023, 21:38
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Футбол | 28.05.2023, 01:35
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
Хоккей | 27.05.2023, 16:48
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
26.05.2023, 22:37 4
Художественная гимнастика
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
26.05.2023, 11:39 46
Футбол
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
26.05.2023, 14:36
Теннис
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
Остается претендентом. WBC сохранил первый номер рейтинга Ломаченко
26.05.2023, 16:05 2
Бокс
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
27.05.2023, 07:55 4
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 15
Футбол
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
26.05.2023, 11:54 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности