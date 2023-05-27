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27 мая 2023, 22:40 |
1983
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера

Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ

27 мая 2023, 22:40 |
1983
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфред Схредер

50-летний нидерландский специалист Альфред Схредер официально назначен на пост главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн».

Контракт Схредера с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

Альфред заменил на этой должности украинского специалиста Сергея Реброва, который провел в «Аль-Айне» 2 года.

Схредер был уволен из «Аякса» в январе 2023 года из-за неудовлетворительных результатов. Нидерландский коуч за свою тренерскую карьеру также возглавлял «Твенте», «Хоффенхайм» и «Брюгге».

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Альфред Схрёдер Сергей Ребров Аль-Айн назначение тренера
Источник ФК Аль-Айн
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