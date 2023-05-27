ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ
50-летний нидерландский специалист Альфред Схредер официально назначен на пост главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн».
Контракт Схредера с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.
Альфред заменил на этой должности украинского специалиста Сергея Реброва, который провел в «Аль-Айне» 2 года.
Схредер был уволен из «Аякса» в январе 2023 года из-за неудовлетворительных результатов. Нидерландский коуч за свою тренерскую карьеру также возглавлял «Твенте», «Хоффенхайм» и «Брюгге».
شكر ريبروف..— نادي العين (@alainfcae) May 27, 2023
العين يتعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر #نادي_العين pic.twitter.com/le3np5DkqC
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