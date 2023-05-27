ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера

50-летний нидерландский специалист Альфред Схредер официально назначен на пост главного тренера эмиратского футбольного клуба «Аль-Айн».

Контракт Схредера с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

Альфред заменил на этой должности украинского специалиста Сергея Реброва, который провел в «Аль-Айне» 2 года.

Схредер был уволен из «Аякса» в январе 2023 года из-за неудовлетворительных результатов. Нидерландский коуч за свою тренерскую карьеру также возглавлял «Твенте», «Хоффенхайм» и «Брюгге».