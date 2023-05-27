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WTA
27 мая 2023, 21:19 |
247
0

Первый титул в карьере. Стала известна победительница турнира в Рабате

Лючия Бронцетти обыграла Юлию Грабер в матче за трофей

27 мая 2023, 21:19 |
247
0
Первый титул в карьере. Стала известна победительница турнира в Рабате
WTA. Лючия Бронцетти

В субботу, 27 мая, состоялся финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко).

Трофей на кортах в Марокко разыграли Юлия Грабер (Австрия, WTA 74) и Лючия Бронцетти (Италия, WTA 102). Победу в напряженных трех сетах одержала итальянка за 2 часа и 49 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт. Финал

Юлия Грабер (Австрия) – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 7:5. 5:7

В третьей партии Лючия уступала 1:3, но смогла вернуться в игру, выиграть вначале 4 гейма подряд, а затем со счета 5:5 закрыть соперницу в оставшихся двух геймах.

Для Бронцетти это первый трофей на уровне WTA. В 2022 году она впервые сыграла в финале в Палермо, где проиграла Ирине-Камелии Бегу.

Хайлайты матча:

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Лючия Бронцетти Юлия Грабер WTA Рабат
Источник Sport.ua
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