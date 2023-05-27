Первый титул в карьере. Стала известна победительница турнира в Рабате
Лючия Бронцетти обыграла Юлию Грабер в матче за трофей
В субботу, 27 мая, состоялся финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко).
Трофей на кортах в Марокко разыграли Юлия Грабер (Австрия, WTA 74) и Лючия Бронцетти (Италия, WTA 102). Победу в напряженных трех сетах одержала итальянка за 2 часа и 49 минут.
WTA 250 Рабат. Грунт. Финал
Юлия Грабер (Австрия) – Лючия Бронцетти (Италия) – 4:6, 7:5. 5:7
В третьей партии Лючия уступала 1:3, но смогла вернуться в игру, выиграть вначале 4 гейма подряд, а затем со счета 5:5 закрыть соперницу в оставшихся двух геймах.
Для Бронцетти это первый трофей на уровне WTA. В 2022 году она впервые сыграла в финале в Палермо, где проиграла Ирине-Камелии Бегу.
Хайлайты матча:
Bronzetti + Silverware = Golden moments 🏆#WTARabat pic.twitter.com/kgSqM9t3KA— wta (@WTA) May 27, 2023
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