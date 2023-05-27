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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Может, среди родственников Тимощука был граф Дракула?»
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27 мая 2023, 14:34 |
793
4

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Может, среди родственников Тимощука был граф Дракула?»

Экс-защитник – о попытках Анатолия Тимощука получить румынское гражданство

27 мая 2023, 14:34 |
793
4
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Может, среди родственников Тимощука был граф Дракула?»
ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший партнер по команде Анатолия Тимощука Артем Федецкий прокомментировал попытки тренера «зенита» получить румынское гражданство:

«Да это бред! Поверьте мне: я Тимощука знал (знал, потому что для себя этого человека вычеркнул из жизни), много лет. Он жил на соседней улице от моих родителей. И никогда я не слышал, наверное, и родственники Тимощука не слышали, что у него есть какие-то родственники в Румынии. Вы же понимаете: наложили санкции, запретили въезд в Украину, лишили всех наград, фактически вычеркнули предателя этого из истории Украины. Наверное, он ищет какие-то «лазейки», чтобы когда-нибудь вернуться, определенные надежды возлагает.

Родственники в Румынии, говорит… Может, у него среди родственников был еще граф Дракула, если еще глубже копнуть в каком-нибудь поколении? Насколько мне известно, он родом с Волыни и практически все его родственники также из Волыни.

Будь у него родственники в Румынии, то, играя в «Шахтере», мы могли бы пошутить об этом с Рацем, Бэркэуаном, Стойканом, эта тема в любом случае проскользнула бы. Поверьте, ничего такого даже близко не было. Это бред и какая-то хитрожопость Анатолия, чтобы сделать такие документы. Вы же понимаете, что буквально одна другая буква по фамилии в паспорте позволит ему въезд в Украину. Это юридическая тонкость, но благодаря не он сможет даже пользоваться имуществом на территории Украины. А оно у него определенно, что есть. Поэтому он ищет такие методы, чтобы что-нибудь провернуть. Но «флаг ему в руки», ничего у этого оболтуса не получится.

Я, как и вы, буквально вчера эту информацию услышал, и мне стало смешно, что мы еще в принципе вспоминаем этого человека. Но если он пробует делать такие непонятные нам вещи, то правоохранительные органы должны «держать ухо востро», чтобы этот предатель больше никогда не появился на территории Украины. Надеюсь, ему ничего не удастся».

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Анатолий Тимощук Артем Федецкий
Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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romario1501
Був Граф Сосакула ))
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+2
BuroStavokYoutube
А до війни був в Україні граф Дякула)))
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+1
Выталкиватель парашутистов
Для тех кто в танке. Получить паспорт гражданина Румынии можно запросто получить за 2000 евро., это у них поставлено на поток, какими-либо родственниками у соикателей паспорта они  не заморачиваются Даже не имея родственников в 10 поколении и не имея представления на каком континенте расположена эта Румыния... У меня тоже есть такой паспорт, за вышеуказанную  сумму мне его оформили в специальной фирме буквально за три месяца, я уже успел несколько раз по нему выехать в страны ЕС. Так что для Тимощука, с его бабками, это не составляло каких-либо трудностей. А насчет его бабушки, по всей вероятности, это наши журналисты придумали.
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