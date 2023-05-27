Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ проведет переговоры с Луисом Энрике
Франция
27 мая 2023, 11:10 |
229
0

ПСЖ проведет переговоры с Луисом Энрике

Еще один кандидат на пост тренера парижан

27 мая 2023, 11:10 |
229
0
ПСЖ проведет переговоры с Луисом Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«ПСЖ» планирует в ближайшее время провести переговоры по поводу возможного назначения на пост главного тренера с Луисом Энрике. Об этом сообщают французские СМИ.

Луис Энрике является лишь одним из вариантов для «ПСЖ». Также чемпионы Франции рассматривают кандидатуры Зинедина Зидана и Жозе Моуриньо.

Что касается самого Энрике, то он является приоритетным вариантом для «Наполи» на замену Лучано Спаллетти.

По теме:
Мбаппе получит бонус в 90 млн, если останется в ПСЖ летом
Моуриньо – лишь план Б для ПСЖ на пост главного тренера
Агент Верратти: «Он хочет вернуться в Италию»
Луис Энрике ПСЖ
Источник Le Parisien
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Футбол | 26 мая 2023, 18:15 82
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства

В судейском комитете инициировано внутреннее расследование

Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Футбол | 27 мая 2023, 07:55 3
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство

Главные новости за 26 мая на Sport.ua

С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Футбол | 26.05.2023, 11:39
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»
Футбол | 27.05.2023, 04:59
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец к еврокубкам абсолютно не готов»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
Футбол | 27.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская выиграла финал квалификации Ролан Гаррос
Ястремская выиграла финал квалификации Ролан Гаррос
25.05.2023, 19:08 12
Теннис
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 27
Футбол
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
25.05.2023, 19:46 2
Бокс
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
25.05.2023, 15:31 19
Теннис
ПАЛКИН – ФИФА : «Ничего не перепутали? Они – агрессор, мы – пострадавшие»
ПАЛКИН – ФИФА : «Ничего не перепутали? Они – агрессор, мы – пострадавшие»
26.05.2023, 16:37 5
Футбол
Мохамед САЛАХ: «Я совершенно опустошен»
Мохамед САЛАХ: «Я совершенно опустошен»
26.05.2023, 05:05 4
Футбол
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
Тоттенхэм начал переговоры с хавбеком Шахтера. Он может уйти бесплатно
26.05.2023, 21:01 8
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности