ПСЖ проведет переговоры с Луисом Энрике

«ПСЖ» планирует в ближайшее время провести переговоры по поводу возможного назначения на пост главного тренера с Луисом Энрике. Об этом сообщают французские СМИ.

Луис Энрике является лишь одним из вариантов для «ПСЖ». Также чемпионы Франции рассматривают кандидатуры Зинедина Зидана и Жозе Моуриньо.

Что касается самого Энрике, то он является приоритетным вариантом для «Наполи» на замену Лучано Спаллетти.