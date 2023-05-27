Франция27 мая 2023, 11:10 |
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ПСЖ проведет переговоры с Луисом Энрике
Еще один кандидат на пост тренера парижан
27 мая 2023, 11:10 |
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«ПСЖ» планирует в ближайшее время провести переговоры по поводу возможного назначения на пост главного тренера с Луисом Энрике. Об этом сообщают французские СМИ.
Луис Энрике является лишь одним из вариантов для «ПСЖ». Также чемпионы Франции рассматривают кандидатуры Зинедина Зидана и Жозе Моуриньо.
Что касается самого Энрике, то он является приоритетным вариантом для «Наполи» на замену Лучано Спаллетти.
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