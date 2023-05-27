Тренер Интера получил несколько предложений из Испании

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги получил ряд предложений из Испании. Об этом сообщает журналист Фабрицио Бьязин.

Однако, по его информации, рассматривать эти предложения Индзаги не собирается, он намерен продолжить работу с «Интером» в следующем сезоне. Ранее желание продолжить сотрудничество с тренером выразил и генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

Индзаги работает с «Интером» с лета 2021 года. За это время он по два раза выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок Италии, а также 10 июня сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».