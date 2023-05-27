Клопп подтвердил, что Салах останется в Ливерпуле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Мохамед Салах не собирается покидать клуб из-за непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон:

«Мо нравится здесь, в «Ливерпуле», это точно. Если бы ко мне пришел игрок и сказал «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы увез его в другой клуб. В случае с Мо это не так – совсем не так».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.