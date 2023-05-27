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Англия
27 мая 2023, 09:39 |
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Клопп подтвердил, что Салах останется в Ливерпуле

Форвард не собирается менять клуб летом

27 мая 2023, 09:39 |
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Клопп подтвердил, что Салах останется в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Мохамед Салах не собирается покидать клуб из-за непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон:

«Мо нравится здесь, в «Ливерпуле», это точно. Если бы ко мне пришел игрок и сказал «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы увез его в другой клуб. В случае с Мо это не так – совсем не так».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

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Источник Фабрицио Романо
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