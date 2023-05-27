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Чемпионат Украины
Полесье
27.05.2023 14:00 - : -
ЛНЗ
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Украина. Первая лига
27 мая 2023, 06:23 | Обновлено 27 мая 2023, 06:34
366
0

Первая лига. Чемпионская группа. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 мая видеотрансляции матчей топ-8 Первой лиги

27 мая 2023, 06:23 | Обновлено 27 мая 2023, 06:34
366
0
Первая лига. Чемпионская группа. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Полесье

27 мая проходят последние поединки сезона Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего игрового дня.

Первая лига. 27 мая

«Полесье» и «Оболонь», которые досрочно вышли в УПЛ, заочно разыграют первое место.

Команды, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

Турнирная таблица

12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Кремень Кременчуг

14:00. Карпаты Львов – Оболонь Киев

14:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

14:00. Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы

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Металлург Запорожье Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Кремень Кременчуг Оболонь Киев Полесье Житомир смотреть онлайн ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский
Источник Sport.ua
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