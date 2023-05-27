Первая лига. Чемпионская группа. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE

27 мая проходят последние поединки сезона Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего игрового дня.

Первая лига. 27 мая

«Полесье» и «Оболонь», которые досрочно вышли в УПЛ, заочно разыграют первое место.

Команды, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

Турнирная таблица

12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Кремень Кременчуг

14:00. Карпаты Львов – Оболонь Киев

14:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

14:00. Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы