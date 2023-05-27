Первая лига. Чемпионская группа. Последний тур. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 мая видеотрансляции матчей топ-8 Первой лиги
27 мая проходят последние поединки сезона Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей последнего игрового дня.
Первая лига. 27 мая
«Полесье» и «Оболонь», которые досрочно вышли в УПЛ, заочно разыграют первое место.
Команды, которые займут 3-е и 4-е места, сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.
Турнирная таблица
12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Кремень Кременчуг
14:00. Карпаты Львов – Оболонь Киев
14:00. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
14:00. Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы
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