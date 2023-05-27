МАЛИНОВСКИЙ: «Я следил за Марселем раньше. Видел «Такси» Люка Бессона»

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в интервью AFP рассказал, как познакомился с Марселем, городом и командой:

«Да, я следил за «Марселем» раньше, это правда. И я также видел «Такси» Люка Бессона! Четыре фильма. Так что я уже знал город немного (улыбается). А с братом мы смотрели матчи команды. Не сказал бы, что мы были настоящими тифози, но я знал команду, футболку, игроков.

«Аталанта» провела великолепные пять сезонов, а Гасперини создал очень сильную команду. Но раньше они находились в середине таблицы. А вот прибыв во французскую команду, я бы так не сказал.

«Марсель» – это клуб и город, которые занимают первое место во Франции. Команда, которая всегда играет за первые места, всегда находится под давлением.

Война в Украине? Ситуация очень простая. Люди в Украине хотят жить вдали от русских. Мы не хотим больше о них слышать. Все устали от этой войны. Со своей стороны я делаю что могу, работает мой благотворительный фонд.

Мы проводили аукционы, собирали гуманитарную помощь. Также я посетил украинских детей в школе в Марселе. Хочу помочь и подарить им немного улыбок в эти трудные времена».