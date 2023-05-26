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Франция
26 мая 2023, 23:40 | Обновлено 26 мая 2023, 23:52
191
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Тиффози хотят голов, но тренер начинает с защиты»

Украинский полузащитник провел полсезона за французский «Марсель»

26 мая 2023, 23:40 | Обновлено 26 мая 2023, 23:52
191
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Тиффози хотят голов, но тренер начинает с защиты»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, проведя полсезона за «Марсель», дал интервью AFP:

– Вы рискуете пропустить прямую квалификацию в Лигу чемпионов. Это разочарование?

– Мы знаем, что могли бы играть лучше, и, конечно, есть разочарование. Мы потеряли несколько очков, которые не должны были терять. Но в прошлом году 72 очков было достаточно, чтобы финишировать вторым. У нас уже есть 73 очка за две игры до финиша. Мы хотим в Лигу чемпионов.

– Как вы оцениваете свои первые месяцы в Марселе?

– Нужно было интегрировать тактические элементы, и я мало играл в течение шести месяцев в «Аталанте» в Бергамо. Мне не хватало немного ритма, нужно было больше связей с партнерами. Большой клуб, сразу выиграть нелегко. Я могу добиться большего, это очевидно. Но я выступал только четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и большей уверенностью, я думаю, что буду играть лучше.

– Болельщики ожидали больше голов и результативных передач.

– Я думаю, что в Марселе я был лучше в оборонительной фазе, чем в наступательной. Я трачу много энергии, чтобы держать защиту компактно, следить за своим игроком, защищаться. В атаке c этим немного хуже. Я должен найти баланс. Тиффози хотят голов, голевых передач. Но есть тренер, который просит тебя о чем-то другом, и начинает он с защиты. Если ты этого не делаешь,то на следующий день он показывает видео с твоими ошибками, то, что нужно улучшить. Но да, я думаю, что могу сделать больше в атаке, намного больше.

– Был еще сильный момент, этот великолепный решающий гол в ворота «ПСЖ».

– Это красивый, важный гол, очень эмоциональный. Я знал, что Марсель не выигрывал у «ПСЖ» очень долгое время. Но я не просто хочу забивать. У качественных игроков есть постоянство. Это то, что я ищу. Когда я приехал в Италию, первые 20 игр я не забивал. В конце концов я провел за Аталанту 130 матчей, забил 30 голов и отдал 25 результативных передач.

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Руслан Малиновский Марсель
Источник AFP
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