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  4. БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Желаю нападающим Кривбасса улучшить свою статистику»
Украина. Премьер лига
27 мая 2023, 04:23 | Обновлено 27 мая 2023, 04:50
143
0

БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Желаю нападающим Кривбасса улучшить свою статистику»

Защитник криворожского клуба рассказал о победе в матче против «Металлиста»

27 мая 2023, 04:23 | Обновлено 27 мая 2023, 04:50
143
0
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Желаю нападающим Кривбасса улучшить свою статистику»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал о победе в домашнем матче 28-го тура УПЛ над харьковским «Металлистом» (2:0).

– Даниил, каковы твои эмоции после победной игры?

– Очень рад, что мы победили и можем отпраздновать вместе с криворожцами День города. Поздравляем всех наших болельщиков с успехом и Днем города.

– Могли забивать и больше, но реализация пока оставляет желать лучшего.

– Знаете, мы каждый день над этим работаем. Будем добросовестно работать и дальше, чтобы улучшить эту статистику. Желаю нашим нападающим, чтобы они реализовывали как можно больше своих моментов.

– Как взаимодействие с новичками? Как влился в коллектив Соса?

– Приняли очень хорошо, но им нужно еще немного времени для адаптации. В первую очередь, хочу поздравить Сосу с дебютным голом. Голом, который помог «Кривбассу» получить три очка. Считаю, что Даниэль может добиться многого в нашей команде.

– Матч мог и не состояться, но поле выдержало ливень.

– Да, хочу поблагодарить работников стадиона и клуба, которые сделали все, чтобы мы все-таки сыграли.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Кривбасс - Металлист Даниил Бескоровайный
Источник ФК Кривбасс
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