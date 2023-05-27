БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Желаю нападающим Кривбасса улучшить свою статистику»
Защитник криворожского клуба рассказал о победе в матче против «Металлиста»
Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный рассказал о победе в домашнем матче 28-го тура УПЛ над харьковским «Металлистом» (2:0).
– Даниил, каковы твои эмоции после победной игры?
– Очень рад, что мы победили и можем отпраздновать вместе с криворожцами День города. Поздравляем всех наших болельщиков с успехом и Днем города.
– Могли забивать и больше, но реализация пока оставляет желать лучшего.
– Знаете, мы каждый день над этим работаем. Будем добросовестно работать и дальше, чтобы улучшить эту статистику. Желаю нашим нападающим, чтобы они реализовывали как можно больше своих моментов.
– Как взаимодействие с новичками? Как влился в коллектив Соса?
– Приняли очень хорошо, но им нужно еще немного времени для адаптации. В первую очередь, хочу поздравить Сосу с дебютным голом. Голом, который помог «Кривбассу» получить три очка. Считаю, что Даниэль может добиться многого в нашей команде.
– Матч мог и не состояться, но поле выдержало ливень.
– Да, хочу поблагодарить работников стадиона и клуба, которые сделали все, чтобы мы все-таки сыграли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренерский штаб команды из Мадрида следит за несколькими голкиперами
В судейском комитете инициировано внутреннее расследование